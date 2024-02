MLB: Este equipo pujará por Juan Soto en la agencia libre

Juan Soto ha pasado por dos Nacionales de Washington y Padres de San Diego debido a su búsqueda de un contrato multimillonario y durante este camino, rechazó más de $400 millones de dólares por parte del conjunto de la capital.

Yankees de Nueva York ahora será el tercer equipo del jardinero en el beisbol de las Grandes Ligas, los neoyorquinos le pagarán $30 millones de dólares en su último año antes de pasar por la agencia y tendrán una campaña para estudiar las vías para atar al joven jugador o bien sea, para pelear con otros equipos por sus servicios.

Este último punto parece ser el más viable, ya que el reportero de SNY Andy Martino, mencionó que su agente Scott Boras, lo convencerá para estar presente en esta lista y ser uno de los jugadores más deseados.

De ser así, los Mets de Nueva York será el principal rival de los Yankees de Nueva York, Martino añadió que el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns convenció a Steve Cohen para sacar la cartera por el dominicano.

"Pero la vista desde aquí es que realmente no hay ninguna razón por la cual los Mets no harían un esfuerzo masivo por Juan Soto en la agencia libre después de esta temporada. Los Mets no están hablando de eso, al menos con gente como yo, pero el sector ciertamente lo espera", escribió el reportero.

De esta manera, los de Queens tendrán un difícil trabajo y más porque Pete Alonso también será agente libre y es considerado la pieza fundamental para traer de vuelta a La Gran Manzana.