MLB: ¡Outch! Esta acción de Gleyber Torres terminó con un posible gran inning para los Yankees (+Video)

En el primer segmento de la temporada 2024 de Grandes Ligas lamentablemente se extienden las bajas en el desempeño de Gleyber Torres; previo a la jornada de este miércoles el caraqueño presentó bajos índices en sus números ofensivos: .213 de promedio, .296 en porcentaje de embasado, .262 de slugging y OPS en .558. Bastante distanciado de lo que mostró en sus 2 primeros años en Yankees de Nueva York.

Para este 8 de mayo, los Bombarderos del Bronx continuaron en casa la serie que disputan con Astros de Houston; en este compromiso se dio una situación que reflejó parte de la especie de desconcierto mental, de concentración que en estos momentos afecta al intermedista.

Durante la baja del inning 2, los Mulos dominaban el marcador 2x1, Anthony Rizzo abrió con sencillo ante el lanzador abridor Spencer Arrighetti, seguidamente Gleyber David mostró paciencia y sacó base por bolas; Austin Wells y Oswaldo Cabrera fallaron pero Anthony Volpe también obtuvo pasaporte y dejó un contexto de altísimo peligro.

El siguiente toletero fue el temible Juan Soto, aunque este no golpeó la esférica con contundencia, si la atravesó entre el primera base y el monticulista a quien de paso, le ganó la carrera para llegar a salvo en la inicial; en el portal mlb.com se apreció que la jugada se anotó como sencillo más carrera empujada para el de República Dominicana, no obstante todo también rápido terminó.

Gleyber Torres, inoportuna desconcentración

En esa misma acción de juego Rizzo pisó el plato, el serpentinero trotó hasta las inmediaciones de la segunda base y por alguna razón el venezolano intentó sacar provecho para del mismo modo llegar al home plate, solo que Arrighetti mantuvo el enfoque, junto al receptor Yainer Díaz y el antesalista Alex Bregman retiraron a Torres por la vía 1-2-5.

Una cosa es apreciar el juego desde la pantalla de un televisor, laptop, pc, etc. Otra estar en el terreno de juego; desde este palco le damos el beneficio de la duda a Gleyber David, quien quizás pensó que con su accionar podría generar un mal disparo, alguna imprecisión de la defensa sideral. Eso es válido, el detalle es que no ocurrió y no era necesario correr el riesgo porque habían 2 outs, en su intención mató el inning, le quitó el turno a Aaron Judge con bases llenas y lo que pudo ser un rally Yankee.

Por fortuna eso no incidió en el eventual resultado, porque Nueva York marcó 2 en el 3ro, 3 en la 6ta, 1 en la 8va y antes de llegar al 9no dominaban 9x3.