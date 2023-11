MLB: Medias Rojas de Boston detrás de este campeón de la Serie Mundial 2023

Las Grandes Ligas están en modo temporada baja, en esa línea Medias Rojas de Boston están preparando la temporada 2024 con un salto de calidad para mejorar todas las zonas donde tuvieron problemas durante 2023, una de esas es la zona de pitcheo, el equipo necesita reforzar la rotación y piensa en un lanzador campeón de la Serie Mundial con Rangers de Texas para acompañar a Brayan Bello y Chris Sale como líderes del equipo.

Medias Rojas de Boston según The Athletic resalta que el equipo dirigido ahora por Craig Breslow en la gerencia piensa en Jordan Montgomery como pieza de complemento para Brayan Bello y Chris Sale. Sin embargo, no sería la primera opción, ya que estarían pensando en un peso pesado para que sea el as de la rotación en las próximas 5 temporadas por venir; los nombres que estarían manejando para esa posición son Yoshinobu Yamamoto y Aaron Nolan.

Craig Breslow jefe de operaciones de beisbol de Boston estaría dispuesto a ofrecer grandes cantidades de dinero por Yamamoto y Nola para garantirse un as de la rotación para 2024:

- Yoshinobu Yamamoto - 203 millones de dólares por 7 temporadas

23 juegos, 16-6, 1.21 efectividad, 164.0 entradas, 169 ponches, 0.88 WHIP

- Aaron Nola - 180 millones de dólares por 6 temporadas

32 aperturas, 12-9, 4.46 efectividad, 193.2 entradas, 202 ponches, 1.15 WHIP

- Jordan Montgomery - 105 millones de dólares por 5 temporadas

32 aperturas, 10-11, 3.20 efectividad, 188.2 entradas, 166 ponches, 1.19 WHIP

Otros lanzadores que estarían en la mira de Medias Rojas de Boston para la temporada 2024, son Marcus Stroman y Hyun-Jin Ryu, pero estas opciones serían más baratas y por menos tiempo, sin embargo, serían buenas opciones para complementar todo el cuerpo de pitcheos para una campaña que debe ser decisiva en la búsqueda de volver a participar en postemporada.

- Marcus Stroman - 63 millones por 3 temporadas

25 aperturas, 10-9, 3.95 efectividad, 136.2 entradas, 119 ponches, 1.26 WHIP

- Hyun-Jin Ryu - 11 millones por 1 temporada