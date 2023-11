LIDOM: Este sería el nuevo manager de Águilas Cibaeñas para reconducir la temporada 2023-24 (+Declaraciones)

Águilas Cibaeñas están en momento de reconducción de la temporada tras un mal inicio y luego del despido de José Leger, la gerencia liderada por Ángel Ovalles presentó de manera oficial el dirigente que tendrá la tarea de liderar al equipo al campeonato en la campaña invernal de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana.

Ángel Ovalles gerente general de Águilas Cibaeñas presentó de manera oficial a Tony Peña como nuevo manager del equipo y el encargado de levantar del sótano de la clasificación a un grupo de peloteros dotados de talento, veteranía y juventud. Tiene en su curriculum dos títulos en la temporada 97 y 99, además, dirigió al equipo por última vez en la temporada 2010-11.

Estos son los números de Tony Peña en su carrera dirigiendo en LIDOM:

- Serie regular: 127-90 (.585)

- Round Robin: 22-14 (.611)

- Semifinales directas: 1-3 (.250)

- Finales: 8-5 (Campeón 97', 99')

- Total 158-112 (.585)

Tony Peña se mostró agradecido por la oportunidad de volver a lo que considera su casa y está preparado para asumir el liderato del equipo en un momento tan delicado de la temporada. Estas fueron sus primeras declaraciones luego del anuncio... "Esto no es algo nuevo para mí. Siempre me he considerado hombre de béisbol. Estoy aquí porque soy aguilucho. No tengo una varita mágica, pero puedo asegurar que me dieron un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan".