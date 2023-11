LIDOM: Águilas Cibaeñas toman la primera decisión importante de la temporada

Águilas Cibaeñas ocupan la última posición de la clasificación de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana en su temporada 2023-24. El equipo tiene marca de 5-11, con registros en casa de 1-8, lo que termina de demostrar (por si había alguna duda) que el equipo no ha tenido el comienzo deseado; ante esta situación la gerencia del equipo tomó la decisión más pertinente y despidió al manager José Leger de sus funciones como dirigente de Las Águilas.

José Leger no logró compaginar un grupo de peloteros plagado de talento y atletismo para lograr victorias, pero lo que más preocupó a la gerencia de fue la pésima marca en casa, un equipo tan importante en LIDOM no puede tener marca de 1-8 en casa, simplemente fue algo que no pudieron aguantar por más tiempo y tomaron la decisión de despedirlo de sus funciones de manera inmediata.

Todavía quedan 103 partidos de la temporada regular en LIDOM, por lo que aún hay esperanzas para mejorar la situación del equipo, sin embargo, no podían seguir dándole largas a un mal inicio de temporada y tenían que empezar con una decisión determinante. Ángel Ovalles gerente general de Águilas Cibaeñas convocó a una rueda de prensa para este lunes 6 de noviembre al mediodía, para ofrecer detalles de todos los movimientos futuros de la organización para la temporada 2023-24.

El próximo partido de Águilas Cibaeñas es este mismo lunes en casa frente a Leones del Escogido, en el Estadio Cibao a las 7:30 pm. Se espera una manager interino, salvo que en la rueda de prensa, Ángel Ovalles indique el próximo dirigente del equipo para la temporada invernal 2023-24.