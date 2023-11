MLB: Los Yankees están listos para atacar en el mercado de agencia libre

El último out de la temporada de los Yankees de Nueva York hizo activar a la gerencia con miras al 2024 para no repetir los errores que los llevaron a terminar con 82 victorias, siendo el porcentaje de victorias más bajo desde 1992.

Las Reuniones de Invierno están a la vuelta del esquina, y los socios y gerentes del Bronx, Brian Cashman y Hal Steinbrenner aseguraron que “los Yankees están listos para atacar” durante el mercado de agentes libres y cambios. “Vamos a estar activos, como siempre lo estamos”, dijo Steinbrenner.

Los Yankees nunca han sido un equipo que escatiman en gastos, siendo la segunda nómina más alta en todo el beisbol con 278$ millones. Pero el equipo tiene sólo 173.5$ millones comprometidos para 2024 (Judge, Cole, Stanton y Rodón), lo que sugiere que debería haber una gran cantidad de dinero para gastar en el invierno.

“Creo que un equipo no debería necesitar una nómina de 300$ millones. Nadie lo ha hecho todavía, los Rangers no lo hicieron, los Astros no lo hicieron el año pasado”, dijo Streinbrenner. “Lo que necesitamos es una combinación de jugadores veteranos e igualmente importante, una buena combinación de jugadores jóvenes”.

Shohei Ohtani, que es la pieza codiciada del mercado, no está en las miras de los Yankees, de hecho, Cashman voló a Japón en septiembre para ver en vivo a Yoshinobu Yamamoto, un brazo derecho que también está llamado a romper el mercado con su firma. En ese juego, lanzó un juego sin hits para su equipo, los expertos dicen que el japonés recibirá una firma de 200$ millones. “He oído que es realmente bueno”, declaró el mánager Aaron Boone.

Aunque Yamamoto es una pieza apetecible, los Yankees necesitan reforzar su ofensiva, finalizaron en el puesto 25 de la MLB en carreras anotadas con 673. Cashman señaló que está buscando a dos jardineros que acompañen a Judge, preferiblemente zurdos. Cody Bellinger podría estar en el radar, luego de una temporada con .307 de promedio con 26 jonrones y 97 empujadas.

El nombre de Juan Soto también se ha visto involucrado, con rumores de que los Padres quieren cambiarlo, su llegada al Bronx sería un acierto. El dominicano finalizó con línea ofensiva de .275/.410/.519 con 35 vuelacercas y 109 producidas.

Cashman reveló que no dudará en presentar propuestas llamativas a su socio Steinbrenner. “Si hay algunas oportunidades que vale la pena aprovechar, siempre están ahí para permitir que suceda. Realmente se trata de una situación de equipo y de cómo el colectivo trabaja en conjunto. Así que veremos cómo se desarrolla este invierno, pero vamos a tener conversaciones con los grandes y los pequeños”.