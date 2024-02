MLB: Gesto de Yadier Molina lastima a la afición de Cardenales de San Luis

Yadier Molina actual manager de Criollos de Caguas en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente tuvo un gesto bastante polémico con Cardenales de San Luis, ya que en una foto se dejó ver vistiendo los colores de un rival que no le hace gracia a la afición de Cardenales en el mundo. Molina que es uno e los peloteros más respetados y queridos en San Luis, terminó hiriendo a su ex afición por una fotografía.

Yadier Molina se dejó ver vistiendo los colores de Cachorros de Chicago, pero no solo los colores... literalmente, estaba con una gorra y una camiseta de Cubs, algo que llamó la atención de la afición de Cardenales, que no paran de preguntarse ¿Por qué? ante tal fotografía. Sin embargo, el ex receptor de Las Mayores estaba compartiendo con su sobrino que juega para un equipo que usa los colores de Cachorros y solo estaba apoyando a su sobrino en su carrera.

Recordemos que Yadier Molina aún forma parte de Cardenales de San Luis en un rol de directivo, aún no se ha especificado en que, pero es parte de la familia de Cardinals. John Mozeliak jefe de operaciones de beisbol señaló... "Estamos emocionados de darle la bienvenida a Yadi nuevamente a los St. Louis Cardinals. Proporcionará una ayuda invaluable a nivel de ligas mayores, además de pasar tiempo con nuestros equipos de ligas menores en su nuevo rol con el equipo".

Estos fueron los números de Yadier Molina con Cardenales de San Luis:

- 7817 turnos, 777 anotadas, 2168 hits, 176 cuadrangulares, 1022 impulsadas, 71 bases robadas, .277 promedio, .726 OPS

En su trayectoria como manager el boricua Yadier Molina, ganó la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente con Criollos de Caguas en su primera participación en LBPRC.