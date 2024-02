MLB: Sentidas palabras de David Ortiz por la tragedia de la familia Wakefields

Medias Rojas de Boston es una de las franquicias más populares de las Grandes Ligas, cada pelotero que pasa por el equipo siempre termina con un gran recuerdo de la fanaticada, la ciudad y la cultura con la que se vive el beisbol en Nación Red Sox. Con eso en mente, David Ortiz no podía dejar pasa la oportunidad de despedirse de sus amigos los Wakefields, el matrimonio compuesto por Tim y Stacy Wakefields, ambos miembros importantes de Boston y muy queridos por la afición.

David Ortiz no dudó en usar sus redes sociales para despedirse de ambas personas que murieron con 5 meses de distancia, era un matrimonio fuerte y unida y volverá a encontrarse en algún lugar. El 'Big Papi' resaltó en una imagen del matrimonio lo siguiente... "Los amo mucho... Nos vemos en el cielo algún día". De esa forma se despide no solo de su ex compañero de equipo, también de Stacy que siempre estuvo al lado de Tim mientras luchaba con el cáncer.

Stacy brilló fuera de los terrenos de juego, participó en recaudaciones de dinero para grupos caritativos, así como la Fundación Red Sox, de la cual fue miembro importante incluso luego del retiro de Tim Wakefields de los terrenos de juego. Por otra parte estuvo en organizaciones benéficas para la lucha contra el cáncer infantil.

Tim Wakefields tuvo una brillante carrera en Piratas e Pittsburgh y Medias Rojas de Boston donde disputó un total de 19 años al más alto nivel, logrando ganar todo lo posible con Red Sox en una organización donde es considerado leyenda. Estos fueron sus números en su trayectoria:

- 627 juegos, 463 aperturas, 200-180, 4.41 efectividad, 22 salvados, 3226.1 entradas, 2156 ponches, 1.35 WHIP

Wakefields estuvo en el Juego de Estrellas del 2009, 2 veces campeón de la Serie Mundial en 2004 y 2007. También fue galardonado con el Premio Roberto Clemente y fue inmortalizado en el Salón de la Fama de Medias Rojas de Boston.