MLB: Esto dijo Vladimir Guerrero Jr. de su futuro con Azulejos

Azulejos de Toronto ve a Vladimir Guerrero Jr. como uno de sus pilares importantes en su proyecto deportivo, el cual tiene a George Springer, Bo Bichette y estuvieron cerca de adquirir a Shohei Ohtani.

Sin embargo, el dominicano y los canadienses tuvieron una tensa situación con respecto al sueldo del joven pelotero, ya que tuvieron que ir a juicio y en el mismo, Guerrero Jr. fue el ganador.

A pesar de esto, el inicialista descartó por completo que existiera algún tipo de problema con los Azulejos y que en sus planes, es estar en Canadá por el resto de su carrera, pero que no depende de él.

"No le tengo rencor a los Blue Jays, a pesar de las tensas negociaciones que tuve con el equipo durante el arbitraje salarial. Son sólo negocios. Me gustaría ser Blue Jay por el resto de mi carrera, pero el El equipo no me ha hecho ninguna oferta", le mencionó el primera base a Enrique Rojas.

De esta manera, Azulejos de Toronto deberá trabajar para mantener en sus filas a un nombre que ha sido el presente y futuro de la organización y que de alguna u otra forma, tiene intenciones de quedarse en Canadá por mucho más tiempo, aunque hasta ahora no hay noticias de esto.