MLB: Fernando Tatis Jr. quiere más a pesar del éxito que tuvo este año

Fernando Tatis Jr. se perdió los próximos meses de temporada regular debido a una suspensión por el uso de sustancias prohibidas, aun así el dominicano regresó a la acción con los Padres de San Diego y sorprendentemente, se convirtió en la estrella de los "Frailes".

El ahora jardinero, ganó el Guante de Oro de Platino, demostrando que el cambio de posición no fue nunca un problema, pero eso no es todo, también dejó grandes actuaciones.

Sin embargo, esto no es suficiente, ya que su papá Fernando Tatis, le dejó claro que todo esto fue un éxito, pero que un jugador de su talla tiene que tener mejores números.

“No es un buen año. No es un gran año. No es un mal año. Está bien. Pero el talento que tienes y las cosas que puedes hacer en el campo, esos números no son suficientes”, comentó Fernando Tatis.

El dominicano conectó 148 imparables, entre ellos 33 dobles, un triple, 25 cuadrangulares e impulsó un total de 78 carreras. Además de esto, también terminó con promedio ofensivo de .257.

"Voy a estar mucho mejor. Mucho mejor. No quiero adelantarme demasiado, pero les aseguro que me estoy preparando para una temporada larga y Estoy poniendo el trabajo”, mencionó la estrella de los Padres.

De esta manera, Tatis Jr. está confiado que en el 2024 volverá a marcar la diferencia y demostrará que es uno de los mejores jugadores de la actualidad del beisbol de las Grandes Ligas.