MLB: ¿Experimento de riesgo? Jordan Hicks explica su deseo de ir a la rotación de los Gigantes

El nuevo lanzador de los Gigantes de San Francisco, Jordan Hicks, admitió el pasado jueves que cuando está en el montículo, mira regularmente el marcador para comprobar sus lecturas de velocidad.

"Quiero saber lo que tengo después del esfuerzo que he hecho", dijo Hicks poco después de que se hiciera oficial su contrato de 4 años y 44 millones de dólares. "No estoy, como, mirándolo fijamente. Echaría un vistazo rápido y volvería al trabajo".

Este es un hombre que ha lanzado 105 millas por hora. ¿Por qué no iba a querer comprobar la pistola de radar? No hay muchos en el mundo que tengan esa habilidad. De hecho, desde que Statcast comenzó a medir la velocidad de los lanzadores en 2015, solo Aroldis Chapman ha realizado envíos más fuertes que los 105 de Hicks, que alcanzó en 2018.

El lanzamiento más rápido del derecho la temporada pasada con Cardenales de San Luis fue de 104,3 mph. El promedio de su bola rápida de cuatro costuras y su sinker superaron cada uno las 100 mph.

Parte de la razón por la que él firmó con los colosos es la oportunidad de hacer la transición del bullpen a la rotación, un sueño durante gran parte de su carrera en Grandes Ligas. Como relevista, fue capaz de ventilar a lo largo de una sola entrada, pero incluso como titular, no planea relajarse mucho.

"Prefiero proteger mi salud ahora que conseguir la máxima velocidad", dijo, "así que creo que estaré en el rango de 98 a 100 como abridor".

Hicks, de 27 años, fue principalmente un abridor a lo largo de su carrera en Ligas Menores, los pájaros rojos lo convirtieron en un relevista para su temporada de novato en 2018. Pasó sus primeras 5 campañas en las Mayores en el bullpen, excepto por 8 inicios en 2022, cuando alcanzó 5 entradas solo una vez, en un juego contra los Gigantes.

Después de pasar su examen físico el jueves, Hicks se reunió con algunos reporteros en Oracle Park y señaló que no quiere simplemente lanzar algunas entradas o 45 lanzamientos. Su objetivo es convertirse en un abridor tradicional y trabajar a fondo en los juegos.

"Mis últimas dos salidas que recuerdo en las Menores, fueron como 7.2 entradas, 8 innings con como 9 ponches y una cuenta de 100 lanzamientos", dijo. "Eso es a lo que quiero volver. Esto es lo que siempre he querido hacer y he estado más emocionado de hacer en las Grandes Ligas."

Por su parte, el presidente de operaciones de beisbol del conjunto de la bahía, Farhan Zaidi, dijo que aprecia cómo Hicks ha evolucionado y está ansioso por ver al derecho tener una oportunidad en la rotación. El ejecutivo dijo que el objetivo es que el serpentinero se extienda para el final del entrenamiento de primavera a por lo menos 5 capítulos y 75 lanzamientos e ir desde allí.

"Desde el punto de vista del talento natural, Jordan puede hacer algunas cosas con una pelota de beisbol que muy pocos chicos pueden hacer", dijo Zaidi. "Es natural querer ver temporadas más largas de manera que pueda impactar al equipo a un nivel aún mayor".

Para comenzar el siguiente torneo, Hicks se unirá al as Logan Webb en la rotación y probablemente a Kyle Harrison y Keaton Winn, quienes debutaron en el Big Show el año pasado. Si los Gigantes no consiguen otro abridor, el último puesto podría ser para el veterano Ross Stripling o Tristan Beck, quien también debutó en 2023.

En San Francisco esperan que otros dos abridores estén disponibles en la segunda mitad: Alex Cobb, quien viene de una cirugía de cadera, y el ganador del Premio Cy Young 2021 Robbie Ray, quien fue adquirido el 5 de enero en un canje con Seattle y viene de una cirugía Tommy John.

Hicks también se sometió a esa cirugía, en junio de 2019, y dijo que no le preocupa aumentar significativamente su conteo de lanzamientos como abridor.

"Este es el más saludable que he sentido desde la cirugía", dijo Hicks. "Cada año, simplemente mejora y mejora. Tengo un buen plan de temporada baja y mantener el hombro fuerte, mantener todo fuerte. No estoy preocupado por eso. No pienso en nada de eso. Sólo quiero fortalecerme y lo que tengamos que solucionar, lo solucionaremos. Pero me siento increíble y estoy listo".

El escopetero recibió un bono de firma de 2 millones de dólares, ganará 6 millones en 2023 y 12 millones en 2024, 2025 y 2026. Puede ganar un adicional de 2 millones en bonos de rendimiento cada año, basado en entradas lanzadas. El desglose: 83.333 dólares por cada 100, 110, 120 y 130 entradas, 166.667 dólares por cada 140, 150, 160 y 170 entradas, 333.333 dólares por cada 180 y 190 entradas y 333.334 dólares por cada 200 entradas.

Fuente: San Francisco Chronicle