MLB: David Wright agradece estar en la boleta del Salón de la Fama del Beisbol

El ex tercera base de los Mets de Nueva York, David Wright, expresó su gratitud por estar entre los candidatos al Salón de la Fama del Beisbol, en su primera aparición en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés). Wright, quien jugó toda su carrera de 14 años con los Mets, fue uno de los mejores jugadores de su generación, pero las lesiones le impidieron alcanzar su máximo potencial.

"Me siento agradecido de estar en la boleta y de que me consideren. ... Nunca pensé que estaría en esta situación", dijo Wright en el programa MLB NOW el lunes. Wright agregó que siempre fue un honor representar a los Mets y que espera que los aficionados recuerden su pasión por el juego.

Wright fue un siete veces All-Star, ganó dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata, y bateó .296 con 242 jonrones y 970 carreras impulsadas en su carrera. También fue el líder histórico de los Mets en hits, carreras anotadas, dobles, bases totales, extrabases y bases por bolas. Sin embargo, su carrera se vio afectada por una serie de lesiones que le hicieron perderse gran parte de las temporadas desde el 2011 hasta el 2018, cuando se retiró oficialmente.

Wright tiene pocas posibilidades de ser elegido al Salón de la Fama, ya que su tiempo de juego fue corto y no logró acumular los números que suelen exigir los votantes. Sin embargo, muchos aficionados y expertos reconocen su talento, su carisma y su lealtad a los Mets, y lo consideran un ejemplo de clase y profesionalismo. Wright también fue el capitán de los Mets desde el 2013 hasta el 2018, y fue parte del equipo que llegó a la Serie Mundial en el 2015.

Los resultados de la votación de la BBWAA se anunciarán el martes 23 de enero, y se espera que Wright reciba al menos el 5 por ciento de los votos necesarios para permanecer en la boleta el próximo año.