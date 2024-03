¿Cuánto será el gigantesco monto que pagarán los Phillies por Zack Wheeler?

Phillies de Philadelphia llegaron a un acuerdo con el lanzador derecho Zack Wheeler para una extensión de tres temporadas por $126 millones de dólares.

Este contrato convierte a Wheeler como el jugador con el mayor salario anual en la historia en una extensión de contrato. El derecho será pitcher de los Phillies hasta 2027 y tendrá un salario anual de $42 millones de dólares.

Wheeler tuvo récord de 12-6 con efectividad de 3.61 y 212 ponches en 32 apariciones en 2023. Además, el pitcher de 33 años ganó su primer Guante de Oro.

El acuerdo también le da a Wheeler el derecho de vetar cualquier cambio. Wheeler ha sido una pieza fundamental de la rotación de abridores de los Phillies desde que llegó al equipo en 2020.

La extensión de Wheeler es una gran noticia para los Phillies, quienes buscan competir por un título de Serie Mundial en los próximos años

"Creemos que Zack es tan bueno como cualquiera en el béisbol en este momento". dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski. "Creemos que es uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol".

"Ser consistente y ser consistentemente bueno", dijo Wheeler. "Me encantan esos grandes momentos y realmente disfruto estar aquí en Filadelfia. Estos fanáticos son los mejores y jugar en el Citizens Bank Park en octubre, no hay nada como esto... esta es una organización de primera clase, y no lo haría. quiero estar en cualquier otro lugar", dijo Wheeler.