Serie del Caribe: Panamá se adelanta en el marcador 1-0 vs Curazao (En vivo)

Panamá hará el debut en la Serie del Caribe Miami 2024 frente a una dura Curazao que logró afianzar su juego y vencer a México en la jornada de ayer 1 de febrero del 2024. Con eso en mente la Selección de Panamá representada por Federales de Chiriquí estarán preparados para hacerle frente a un grupo de peloteros con experiencia en Las Mayores.

Resumen del Juego - Panamá 1 - 0 Curazao

1° Inning

Parte alta: Joshwan Wright roletazo de out; Allen Cordoba línea de out; Ivan Herrera recibe bases por bolas; Crishtian Betancourt línea de out.

- Primera vez a la ofensiva para Panamá y se fueron sin incidencias

Parte baja: Roger Bernardina recibe base por bolas; Jurickson Profar elevado de out; Didi Gregorius rodado de out; Jonathan Schoop rodado de Out.

- Curazao tampoco pudo subir una rayita en el marcador, por ahora todo igualado.

2° Inning

Parte alta: Ruben Tejada elevadito de out; Johan Camargo ponche; Jean Arnaez rodado de out.

- Juan Carlos Sulbaran de Curazao completa dos entradas de labor para Curazao con 1 ponche y 1 boleto.

Parte baja: Ademar Rifaela ponche; Wladimir Balentien pega sencillo, el primer hit del partido; Sharlon Schoop base por bolas; Juremi Profar roletazo de doble play.

- Harold Arauz de Panamá en dos entradas de labor registra 1 ponche y 2 boletos.

3° Inning

Parte alta: Jhonny Santos se embasa por error de Didi Gregorius; Ricardo Cespedes línea de out; Joshwan Wright sencillo; Allen Cordoba línea de out; Iván Herrera conecta sencillo y suma la primera rayita para Panamá. Christian Bethancourt ponche.

- Se acaba la entrada con Panamá ganando por 1-0 gracias a un sencillo de Iván Herrera que está en un gran estado de forma.

Parte baja: Hendrik Clementina roletazo de out; Roger Bernardina sencillo; Jurickson Profar elevado de out, Didi Gregorius línea de out.