LIDOM: Miguel Andújar vive un sueño jugando en Tigres del Licey (+ Video)

Tigres del Licey siguen sumando elementos para la temporada invernal de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana en su edición 2023-24, en esa línea ya están listos para contar con Miguel Andújar, que dicho sea de paso es nuevo jugador de Atléticos de Oakland tuvo un 2023 desafiante en Ligas Menores donde logró registrar buenos números para volver a la MLB.

Miguel Andújar ya está participando en los entrenamientos de Tigres del Licey y aprovechando sus primeros días en el equipo, resaltó muchos puntos importantes para la temporada y sus motivaciones para jugar en la peloto invernal en LIDOM.

En primer lugar el pelotero ex de Yankees de New York y Piratas de Pittsburgh recalcó que está en un buen estado de forma y dio sus sensaciones de estar en Licey... "Me siento muy contento de estar aquí, los muchachos me han recibido muy bien y doy las gracias a Dios por estar con el Licey". También agregó que es especial jugar con Tigres por que es fanático del equipo... "Es un orgullo jugar en mi país con el equipo que me gusta. Yo soy liceysta desde niño, al igual que mi familia".

El pelotero originalmente fue drafteado por Gigantes del Cibao en la temporada 2014 durante el Sorteo de Novatos, pero en 2018 fue traspasado a Toros del Este jugando desde 2020 al 22 en LIDOM. Ahora vivirá un sueño con Tigres del Licey, ya que su familia y él son fanáticos.

Andújar también quiso dejar claro la importancia de jugar en República Dominicana y cómo es de importante para la temporada en Las Mayores... "No hay nada mejor que jugar en tu país con tu gente y para esta fanaticada tan bonita. Aquí uno aprende mucho con todos los veteranos y cuando puedes ver acción aquí, sientes que estás listo para cualquier cosa". Y continuó... "Jugar en Grandes Ligas es el sueño de todo pelotero. Se toma mucha experiencia de esos veteranos y creo que LIDOM también es una liga muy buena, porque uno puede competir contra diferentes lanzadores".

Miguel Andújar registró en 2023 en Ligas Menores: 103 juegos, 414 turnos, 63 anotadas, 140 hits, 16 cuadrangulares, 56 impulsadas, .338 promedio.

Estos números le valieron subir al equipo de Piratas de Pittsburgh al final de la temporada, donde alcanzó... 30 juegos, 84 turnos, 9 anotadas, 21 hits, 4 cuadrangulares, 18 impulsadas, .250 promedio.

Gracias al desempeño en la pasada campaña Atléticos de Oakland lo firmaron para 2024... "Estoy agradecido con Dios por esa nueva oportunidad en mi carrera. Voy a seguir trabajando como lo he venido haciendo para dar lo mejor de mí en el terreno".

Tigres del Licey están en la segunda posición del campeonato de LIDOM con marca de 9-8 a 3.5 juegos de Gigantes del Cibao. El próximo encuentro del Licey será contra el líder de la clasificación a las 7:00 pm en el Estadio Julián Javier.