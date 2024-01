Criollos de Caguas dio a conocer su róster para la Serie del Caribe

Criollos de Caguas se proclamó campeón de la temporada 2023-2024 del beisbol de Puerto Rico y el mánager del equipo Yadier Molina, ya dio a conocer su respectivo róster para la Serie del Caribe Miami 2024.

El equipo contará con dos receptores Jonathan Morales (CAG) y J.C. Escarra (PON) y se le estarán añadiendo cinco jugadores de posición. en primer lugar Vimael Machín (CAG), luego Jancarlos Cintrón (CAG), Emmanuel Rivera (MAY), Jack López (SAN) y Gabriel Arias (SAN).

Nelson Velázquez (CAG), Johneshwy Fargas (CAG), Dwight Smith Jr. (CAG), Danny Ortiz (MAY), Bryan Torres (CAR) y Heliot Ramos (SAN) serán los seis jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 15 que son Alex Sanabia (CAG), Derrick Adams (CAG), Daryl Thompson (MAY), Luke Westphal (MAY), Ricardo Vélez (CAG), Ricardo Gómez (CAG), Alex Claudio (CAG), Christian Torres (CAG), Ángel Reyes (CAR), Eduardo Rivera (CAR), Danny Wirchansky (MAY), Endyrs Briceño (SAN), Bryan García (SAN), Lincoln Henzman (MAY) y Chávez Fernander (MAY).

Por último, Criollos de Caguas tendrá suficiente tiempo para preparar su estreno en la Serie del Caribe Miami 2024, el cual se llevará a cabo la próxima semana.