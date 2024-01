SDC: Un ex grandeliga ya se prepara para la Serie del Caribe 2024

El estelar ex campocorto de los Filis de Filadelfia, Sir Didi Gregorius, fue el principal protagonista del grupo de jugadores que se reportó a entrenar en el estadio Tio Daou en Willemstad, capital de Curazao, con miras a participar en la Serie del Caribe de Miami, que se disputará del 1 al 9 de febrero.

Gregorius, quien fue nombrado caballero por la reina Beatriz de Holanda en 2011, tras ganar el Mundial de Béisbol IBAF con el equipo de los Países Bajos, es una de las figuras más reconocidas del béisbol caribeño y uno de los líderes del conjunto curazoleño que buscará hacer historia en el torneo regional.

El torpedero de 32 años jugó su última temporada en Grandes Ligas en 2022 con los Filis, en la que bateó .210 con un cuadrangular y 19 carreras impulsadas en 63 juegos.

Gregorius no será el único ex jugador de Grandes Ligas que defenderá los colores de Curazao en la Serie del Caribe. También se espera la presencia de otros peloteros como el receptor Chadwick Tromp (Gigantes de San Francisco), el jardinero Roger Bernadina (ex de los Nacionales de Washington y los Rojos de Cincinnati) y el lanzador Shairon Martis (ex de los Nacionales y los Mellizos de Minnesota).

Curazao, que debutó en la Serie del Caribe en 2019, tras ganar la Serie Latinoamericana, tendrá como rivales a Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, México, Venezuela.

La Serie del Caribe de Miami será la primera que se jugará en un estadio de Grandes Ligas, el loanDepot Park, casa de los Marlins de Miami. Además, será la tercera ocasión en la que la ciudad de Miami reciba este clásico, luego de hacerlo en 1990 y 1991.