¿Ya debe retirarse? Chris Paul protagoniza los peores registros de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La temporada actual de la NBA ha traído consigo una de las narrativas más sorprendentes y preocupantes: la dramática caída en el rendimiento del base leyenda y futuro miembro del Salón de la Fama, Chris Paul.

Conocido a lo largo de su carrera como el "Point God" por su impecable eficiencia y su magistral control del juego, Paul está experimentando un inicio de temporada con cifras que marcan los mínimos históricos de su trayectoria profesional, generando serias interrogantes sobre su rol y longevidad en la liga.

El análisis de sus estadísticas de la actual temporada revela una imagen que choca frontalmente con su reputación de eficiencia. Sus números son inusualmente bajos para un jugador de su calibre, indicando una lucha significativa por mantener su impacto en la cancha.

Estadísticas Preocupantes: El Declive en la Producción

Las cifras de Chris Paul en lo que va de la temporada reflejan una producción ofensiva mínima y una eficiencia de tiro inéditamente baja. El desglose de sus promedios por partido es el siguiente:

Puntos por partido (PPG): 2.3

Rebotes por partido (RPG): 1.3

Asistencias por partido (APG): 3.6

Si bien las 3.6 asistencias por partido aún sugieren cierta capacidad de creación de juego, su producción de puntos está drásticamente por debajo de cualquier estándar de su carrera, indicando que su presencia en la ofensiva se ha minimizado considerablemente.

Sin embargo, el indicador más alarmante es su eficiencia de tiro, que históricamente ha sido la marca distintiva de su juego:

Porcentaje de tiros de campo (FG): 24%

Porcentaje de tiros de tres puntos (3PT): 26%

Un porcentaje de tiro de campo del 24% es crítico para un base que suele dominar el mid-range y dictar el ritmo del ataque. Esta ineficiencia no solo afecta sus números personales, sino que también ejerce una presión adicional sobre la ofensiva general del equipo, dificultando el espaciado y la fluidez.

El impacto de este bajo rendimiento ha trascendido las hojas de estadísticas y ha afectado directamente su estatus en el equipo. La decisión del cuerpo técnico de relegar a Paul fuera de la rotación activa es el indicio más claro de la crisis de rendimiento.

Los reportes confirman que Chris Paul ha recibido 3 decisiones de No Jugar por Decisión del Entrenador (DNP-CD) consecutivas.

El DNP-CD, especialmente en un jugador que no presenta una lesión, es un claro mensaje de que el cuerpo técnico considera que la presencia de otros jugadores en la rotación ofrece una mejor oportunidad de ganar. Para un veterano y líder como Chris Paul, que ha sido un titular indiscutible a lo largo de su carrera, esta serie consecutiva de inactividad por decisión técnica es un evento extraordinario y subraya la seriedad de su declive.