¿Se hartaron? Dallas Mavericks le buscan nuevo destino a Klay Thompson

La estancia de Klay Thompson con los Dallas Mavericks, una unión que se esperaba revitalizara tanto al jugador como a la franquicia, ha tomado un giro drástico y negativo.

Thompson en una situación incómoda

Según el informe de Brett Siegel, la directiva de los Mavericks está considerando activamente explorar opciones de traspaso para el cuatro veces campeón de la NBA antes de la fecha límite de febrero.

La noticia subraya el rápido deterioro de la situación de Thompson en Dallas, donde llegó con grandes expectativas tras una sorprendente salida de los Golden State Warriors en la última agencia libre.

El núcleo de la crisis radica en el incumplimiento de las expectativas deportivas y el drástico declive en el rendimiento del All-Star. Thompson dejó la Bahía, según informes, con la promesa de dos elementos clave en Dallas: un rol de titular asegurado y la oportunidad de jugar junto a Luka Dončić. Tristemente para Thompson y para los Mavs, actualmente no posee ninguna de esas dos cosas.

Desempeño en Caída Libre

El factor más alarmante que impulsa a la directiva a considerar un traspaso es el rendimiento históricamente bajo de Klay Thompson en el inicio de la temporada 2025-2026. Sus estadísticas de tiro reflejan una lucha profunda:

Tiros de Campo (FG%): 31.6% (El porcentaje más bajo de su carrera).

Tiros de Tres Puntos (3P%): 26.4% (El porcentaje más bajo de su carrera).

Esta ineficiencia, combinada con su alto salario y la necesidad de los Mavericks de optimizar su plantilla alrededor de Dončić, ha puesto a Thompson en el banquillo y, ahora, en la lista de jugadores transferibles. Si su pobre rendimiento persiste en las próximas semanas, la necesidad de moverlo se volverá imperativa para la franquicia.