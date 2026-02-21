¿Se despide del equipo? Jimmy Butler envía emotivo mensaje a la afición de Golden State

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de profunda vulnerabilidad y conexión con la comunidad de la Bahía, el veterano de 15 temporadas y estrella de los Golden State Warriors, Jimmy Butler, ha emitido una carta abierta dirigida a los fanáticos tras confirmarse la gravedad de su lesión de ligamentos.

En un mensaje cargado de respeto, admiración por sus compañeros y un toque de la intensidad competitiva que lo caracteriza, Butler ha dejado claro que su historia en San Francisco está lejos de terminar.

Un romance inesperado en "La Bahía"

Desde su llegada vía traspaso, la integración de Butler en la cultura de los Warriors fue inmediata. En su misiva, el alero destaca que, aunque ha jugado en los escenarios más hostiles y ante las multitudes más exigentes de la liga durante más de una década, la experiencia en el Chase Center ha sido inigualable.

"He jugado ante muchas multitudes durante mis 15 temporadas, pero jugar en La Bahía siempre tuvo ese algo especial. Siempre fue electrizante", expresó Butler. "Cuando me enteré de que fui traspasado a los Warriors, sabía que podía ser especial... pero me di cuenta de que ni siquiera estaba listo para jugar ante la afición más ruidosa y leal de la NBA".

La jerarquía del vestuario: "Robin para un Batman histórico"

Uno de los puntos más destacados de la carta es el elogio de Butler hacia su compañero de equipo, Stephen Curry. Conocido por su orgullo y liderazgo, Butler mostró una faceta de humildad al reconocer la grandeza del "Chef".

"Jugar con Steph y todos mis compañeros fue una experiencia increíble. Steph es realmente el mejor tirador que vi, y el mejor showman de todos los tiempos. Me siento honrado de ser Robin si él va a hacer de Batman", confesó el jugador, subrayando la química que permitió a Golden State soñar con un nuevo campeonato.

El "What If" de los Playoffs y la espina de Minnesota

Butler no esquivó los momentos difíciles, recordando la postemporada pasada donde el equipo se enfrentó a los Houston Rockets. El jugador reveló que fue el apoyo de la grada lo que le permitió ignorar el dolor físico. "La energía que me dieron ustedes me permitió jugar ante Rockets en playoffs a pesar de mi lesión; fue su amor y apoyo lo que me permitió jugar y ganar para ustedes".

Sin embargo, el tono se volvió agridulce al recordar la eliminación ante los Timberwolves, un resultado que Butler atribuye directamente a las circunstancias físicas del equipo. "Los playoffs del año pasado siempre serán un gran 'What If' (¿Qué hubiera pasado?) para mí. La lesión de Steph fue demasiado para nosotros; sabíamos que le hubiéramos ganado a Minnesota".

La devastación de la lesión actual

Tras un inicio de temporada irregular, los Warriors habían encontrado su ritmo, ganando 12 de sus últimos 16 encuentros. Justo cuando el equipo parecía haber "descifrado el rompecabezas", llegó la ruptura de ligamentos que mantendrá a Butler fuera de las canchas.

"Estoy devastado. Por mí, por mis compañeros y por ustedes. Sé que mis oportunidades son limitadas y la de este año era de oro. Me duele no estar con mis hermanos", admitió Butler, reconociendo que el reloj biológico de su carrera añade un peso extra a esta recuperación.

Una promesa de retorno: "La historia no está completa"

A pesar del diagnóstico, el espíritu de "Jimmy Buckets" permanece intacto. El jugador cerró su comunicado prometiendo un enfoque de rehabilitación agresivo y único para volver a vestir la camiseta de los Warriors la próxima temporada.

"Esta historia, que ya fue interrumpida dos veces, no está completa. Ni mucho menos; estamos en medio del viaje. Estoy deseando que llegue la próxima temporada para jugar con Steph, Dray y mis chicos", concluyó, haciendo un llamado directo a la afición para que no lo abandonen en este proceso. "Voy a volver, y necesito que cuando lo haga estén ahí para mí".

La organización de los Golden State Warriors ha manifestado su apoyo total a Butler, asegurando que contará con todos los recursos médicos necesarios para su regreso en la campaña 2026-2027.