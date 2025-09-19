¡Ni Lakers, ni Dallas! Luka Doncic da a conocer dónde le gustaría finalizar su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El All-Star de Los Ángeles Lakers y superestrella de la NBA, Luka Dončić, ha conmocionado al mundo del baloncesto con una emotiva declaración sobre su futuro. En una reciente entrevista, Dončić manifestó su profundo deseo de regresar a Europa para terminar su carrera profesional con el club que lo vio crecer, el Real Madrid.

“Me gustaría retirarme en el Real Madrid. Ellos me criaron”, declaró Dončić, una frase que ha resonado fuertemente entre los aficionados de ambos lados del Atlántico. Estas palabras no solo reflejan un profundo sentido de gratitud hacia la institución española, sino que también reafirman el vínculo indestructible que tiene con el equipo donde se formó como profesional.

Un lazo inquebrantable con su pasado

La declaración de Dončić no es una sorpresa para quienes conocen su historia. El esloveno llegó a la cantera del Real Madrid con tan solo 13 años, una edad en la que la mayoría de los jóvenes apenas están descubriendo su camino. Bajo la tutela del club, se desarrolló rápidamente, debutando con el primer equipo a los 16 años, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en la historia del equipo en hacerlo.

Su paso por el Real Madrid fue meteórico. En 2018, con solo 19 años, se coronó como campeón de la Euroliga, siendo nombrado MVP de la Final Four y el jugador más valioso de la temporada. Su éxito en Europa sentó las bases para que fuera seleccionado en el Draft de la NBA, donde los Atlanta Hawks lo escogieron en el tercer puesto para luego traspasarlo a los Dallas Mavericks.

El amor de Dončić por el Real Madrid no es solo un recuerdo, es una parte fundamental de su identidad. Sus constantes menciones al club en entrevistas y el seguimiento de los partidos demuestran que, a pesar de la distancia y el éxito en la NBA, su corazón sigue en Madrid.

Impacto en el mundo del baloncesto

Las palabras de Dončić abren un debate fascinante sobre el futuro de las superestrellas de la NBA y su relación con el baloncesto global. Aunque el retiro es algo lejano para un jugador en su mejor momento, la idea de que una de las caras más grandes de la liga tenga la intención de volver a sus raíces en Europa es significativa.