NBA: ¡Tajante! Las palabras de Steve Kerr sobre los abucheos a Jerry Krause (+Video)

La emblemática noche denominada "el Círculo de Honor" que se llevó a cabo el pasado viernes en el United Center para homenajear a las personas que formaron parte de los equipos más importantes de la historia de los Chicago Bulls -esos que los llevaron a ganar la mayoría de sus campeonatos- quedó empañada por los abucheos incesantes que sonaron cuando nombraron a Jerry Krause, ex GM de la franquicia.

La viuda del fallecido directivo de los "Toros" rompió en llanto tras escuchar las vejaciones de los aficionados una vez se le reconoció su labor como el arquitecto de los equipos que ganaron los seis campeonatos del club.

De igual manera, el actual dirigente de los Golden State Warriors y excompañero de Michael Jordan en los Bulls, Steve Kerr, hizo público su disgusto con lo acontecido en una rueda de prensa llevada a cabo este sábado, 13 de enero.

"No lo escuché, estaba en el vestuario [cuando sucedió], pero una persona acaba de contarme y es absolutamente vergonzoso", confesó Kerr sobre los abucheos hacia la fallecida figura de Krause. "No lo puedo creer, estoy devastado por Thelma [esposa de Krause], la familia Krause. No puedo entender a los fans que abuchean".

Asimismo, el timonel del conjunto de la Bahía continuó: "Quiero decir; estábamos ahí para celebrar a aquel equipo. Jerry hizo un trabajo increíble construyendo aquel equipo. Anoche fue todo acerca de la alegría y el amor que aquel equipo compartió con la ciudad, por ello estoy muy decepcionado con los fans".

El origen del disgusto de los hinchas de los Bulls con respecto a Krause estaría originado por llevar la responsabilidad de ser el que "separó a la histórica plantilla" que ganó la mayoría de los anillos de la organización.