NBA: ¿Sabías que esta leyenda de los Lakers ganó un premio Grammy?

Este domingo el mundo de las artes y entretenimiento está bastante movido por la ceremonia 2024 de los Premios Grammys, en la que cientos de artistas nominados esperan llevarse las estatuillas.

Pero en la década de los 90, un reconocido jugador de baloncesto estadounidense logró algo que quizás era impensable para la época, ganó uno de estos premios, logrando un hito en este apartado.

Se trata de Earving "Magic" Jonhson, el legendario base de Los Ángeles Lakers conquistó el galardón en 1993 en la categoría "Mejor Album Hablado". Basicamente editó un audiolibro de concientización titulado "What you can do to avoid AIDS".

Magic fue el jugador que consiguió saltar a la fama rápidamente por sus espectaculares jugadas, y convertirse en una de las piezas fundamentales de los Lakers, siendo el líder del equipo que los llevó a ganar 5 campeonatos.

En el año 2022 ingresó al Salón de la Fama, y desde febrero de 2017 hasta abril de 2019 continuó en la NBA pero como presidente de Operaciones de los Lakers, actualmente continúa vinculado a los californianos donde continúa impartiendo labores como ejecutivo.