NBA: Conoce los únicos dos equipos que podría comprar Magic Johnson en el futuro (+Detalles)

El amor de Magic Johson por el baloncesto nunca lo ha ocultado y tras su retiro profesional sigue ligado a este deporte, sin embargo, parece tener un nuevo proyecto en mente en el futuro y sería comprar un equipo de la NBA, pero sólo existen dos organizaciones a las cuales estaría interesado en adquirir.

En primer lugar se encuentran los Ángeles Lakers, equipo donde jugó toda su carrera profesional y no dudaría un segundo en comprarla para ser su nuevo dueño y estar más cerca de dicho equipo, pero el segundo equipo al que tiene interés sorprendió, ya que no era una opción que nadie se esperaba.

Se trata de los New York Knicks, franquicia que se ha ganado la atención de Magic y que también la tomaría en cuenta para adquirirla en caso que no existiera posibilidad de comprar a los de California.

En una entrevista a medios internacionales, Johson admitió su intención de comprar a los Knicks. “Creo que debido a la forma en que los aficionados aman el baloncesto, es posible que tengas que pensar en eso, porque me encanta venir a Nueva York e ir al Garden y ver jugar a los Kinicks. Me encanta estar con aficionados que están apasionados por su equipo y los de los Kincks, además, son inteligentes. Son aficionados que saben de baloncesto y me lo pensaría. Creo que aparte de esta opción, probablemente nunca pensaría ser parte de otra franquicia”, expresó Magic.

Es posible que veamos a Magic formar parte de los Knicks en un futuro, sin embargo, por ahora las negociaciones no parecen estar cerca de establecerse y de acuerdo al exjugador de los Lakers, prefiere no pensar mucho en ser propietario de una franquicia de la NBA.