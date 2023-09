NBA: ¿El mejor base? Esto es lo que dijo Magic Johnson sobre este debate

Hace unas semanas, Stephen Curry dio unas declaraciones en el podcast de Gilbert Arenas, ex estrella de los Washington Wizards, y se proclamó como el mejor base de la historia de la NBA, por encima de Magic Johnson.

Algunos se manifestaron con respecto a esto y dieron su punto de vista para apoyar o cambiar un poco lo que dijo Curry, pero quien habló y quiso dar su opinión sobre el tema fue el propio Johnson.

Magic > Curry

Según el ex jugador de Los Angeles Lakers, "Steph" no lo supera porque no tiene sus premios ni ha logrado lo que Johnson consiguió durante sus 12 campañas dentro de la NBA, donde alcanzó las Finales en nueve de ellas.

"Si obtuvo más de 5 títulos, 3 MVP de Finales , 3 MVP, No. 1 en asistencias en Finales, No. 2 en dobles-dobles, No. 1 en triple-dobles en playoffs, No. 4 en robos en playoffs, entonces es el mejor... pero la última vez que lo comprobé, no es así", dijo Johnson.

Jordan habló sobre el tema

Michael Jordan no se mantuvo al margen y dio su opinión dando su argumento para apoyar a su compañero del "Dream Team". "Magic Johnson es el mejor base de todos los tiempos. Steph Curry está muy cerca pero no a la altura de Magic", dijo "Air Jordan" en un mensaje de texto que le envió al periodista Stephen A. Smith.

Además, comentó que Curry juega más como un escolta debido a su gran capacidad para anotar desde la línea de tres puntos. "Hay que definir al base para realmente tener un debate serio. Steph Curry es, con mucho, el mejor tirador de todos los tiempos. Sí, su movimiento ha creado muchos tiros para sus compañeros. Es un tirador de triples del 43% en su carrera", sentenció.

"Magic Johnson 'inventó' el triple-doble, que es más notable en términos del impacto en el juego. Es una estadística más de base. Por cierto, Magic tiene cinco campeonatos de la NBA", puntualizó Jordan.