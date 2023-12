NBA: Joel Embiid habla de su experiencia jugando con Ben Simmons

El pasado domingo, Joel Embiid asistió a Maxey On The Mic, el podcast de su compañero de equipo Tyrese Maxey, para hablar de diversos temas del acontecer actual del equipo y de su carrera. Uno de los puntos que se tocaron fue el de haber sido compañero de Ben Simmons, una etapa que el MVP de la temporada 2022-23 no recuerda como "exitosa", pues esperaba "mucho más" en ese periodo.

"Siempre he sido una de esas personas que no creía que necesitaba un saltador como si fuera tan bueno, solo es un monstruo... casi tan rápido como tú. Maldito monstruo, fuerte. Solo creía que, ya sabes, si pudiera encontrar una manera de llevar sus tiros libres al 75-80%, eso lo habría cambiado todo... Creo que esa es la combinación perfecta. Creo que esa es la que se escapó. Odio el hecho de que la forma en que sucedieron las cosas", dijo Embiid.

Simmons y Embiid estuvieron juntos con los Sixers durante cuatro temporadas consecutivas y, al menos durante las primeras tres, eran una de esas duplas que más prometían por las cualidades con las que contaba cada uno. Al contrario de lo que se pensaba, nunca terminaron encajando lo suficiente como para levantar un campeonato, de hecho, no pudieron si quiera arribar a unas Finales de la NBA.

El prometedor piloto que era comparado con el mismísimo LeBron James cuando inició su paso por la mejor liga del mundo de baloncesto en 2017 no ha terminado de cuajar como una estrella de élite en el torneo; más bien, su rendimiento ha ido disminuyendo con el pasar de los años.

Varios analistas concluyen que se trata de un tema de confianza. Después de diversas campañas no siendo lo suficientemente productivo y creando rechazo de los fanáticos hacia su figura, la motivación y la fe en sí mismo fue bajando al punto de caer en problemas depresivos hace poco más de un año.

No obstante, es un talento que posee unas capacidades físicas envidiables y cuenta con una defensa perimetral que es de las más asfixiantes del torneo. Si llegase a mejorar el tiro exterior, se podría estar hablando de una verdadera "joya".