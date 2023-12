NBA: ¡Imparable! Esta estrella lidera la carrera por el premio MVP de la temporada

En el actual curso de competiciones de la mejor liga de baloncesto del mundo, nuevamente podemos apreciar una batalla muy reñida por el premio MVP de la temporada regular, en esta ocasión, nuevos nombras ocupan los principales lugares de esta carrera, por lo que resulta sorprendente el nivel en que se encuentra esta competencia.

Nombres como el de Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton y Anthony Edwards se posicionan en el top 10 de los jugadores que luchan por ganar este premio, aunque se encuentran algo alejados de los primeros tres lugares de la carrera.

En primer lugar, el jugador que lidera este departamento es el actual MVP, Joel Embiid, quien se encuentra protagonizando nuevamente una campaña estupenda con los Philadelphia Sixers, demostrando una vez más su gran talento para este deporte y su capacidad para dominar la liga por varios años.

En segundo lugar, se ubica el serbio Nikola Jokic, quien es el líder absoluto de los Denver Nuggets y se encuentra en la búsqueda de un tercer premio de este aspecto y además volver a estar en la postemporada para revalidar el título de campeón.

Después de Jokic se encuentra Giannis Antetokounmpo, quien en las últimas semanas ha lucido impecable y está luciendo cada vez mejor para poder arrebatar el primer lugar a Joel Embiid. En la cuarta posición sorprende ver a Shai Gilgeous-Alexander, quien se encuentra ofreciendo grandes exhibiciones con los Oklahoma City Thunder y se mantiene como una de las figuras más relevantes de la actual campaña.

El resto del listado queda de la siguiente manera: Luka Doncic en el quinto lugar, seguido de Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Anthony Edwards. Es un poco raro no ver en este apartado nombres como el de LeBron James o Stephen Curry, quienes también están teniendo una fabulosa temporada, pero su balance colectivo no los beneficia mucho en este particular, además que los jugadores mencionados han tenido momentos mucho más memorables durante este curso de actividades.