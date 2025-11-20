NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 20 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones de la temporada 2025-26 de la NBA no se detienen y se trasladará para la jornada de este jueves por la noche con cuatro partidos programados. Milwaukee Bucks y Philadelphia Sixers se medirán y destacan como el duelo más atractivo para este 20 de noviembre.

Con casi dos meses de acción de ronda regular en el mejor baloncesto del mundo, Los Angeles Clippers quieren comenzar a reescribir su historia en la vigente edición y desafían como visitante a Orlando Magic, que buscan escalar hasta la zona de clasificación en la Conferencia Este.

En otros escenarios, Memphis Grizzlies y Sacramento Kings tendrán la oportunidad de salir de su mala racha en esta primera parte de la temporada. El equipo de Ja Morant ha perdido cinco partidos de forma consecutivas, mientras que, los reyes se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones en el Oeste con siete derrotas al hilo. Además de eso, ambos quintetos se encuentran lejos de los puestos de Playoffs con marca de 4-11 y 3-12, respetivamente.

Juegos para hoy en la NBA: