NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 18 de noviembre

Warriors y Heat comandan la cartelera de nueve compromisos para este miércoles por la noche

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 08:27 am
Se aproxima una jornada electrizante para este miércoles 19 de noviembre en la NBA. Pese a 34 puntos de Stephen Curry y 33 de Jimmy Butler, Golden State Warriors no pudo en la cartelera de este martes y buscará retomar a las victorias frente a Miami Heat como visitante.

En otros escenarios, Cleveland Cavaliers quiere recuperar el trono en la Conferencia Este e intentará mantener su buen momento ante Houston Rockets, que marchan en el tercer puesto del Oeste, siendo uno de los platillos fuertes en las acciones del mejor baloncesto del mundo.

Asimismo, Oklahoma City Thunder va encaminado a repetir el bicampeonato de la NBA, tomando en cuenta que tienen el mejor récord de la presente temporada, estarán retando a Sacramento Kings, que posee uno de los peores récord de su liga con solo tres ganados en sus primeros 14 compromisos.

Juegos para hoy en la NBA: 19 DE LA NOVIEMBRE

  • Cleveland Cavaliers vs Houston Rockets
  • Indiana Pacers vs Charlotte Hornets
  • Philadelphia Sixers vs Toronto Raptors
  • Miami Heat vs Golden State Warriors
  • Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings
  • Minnesota Timberwolves vs Washington Wizards
  • New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets
  • Dallas Mavericks vs New York Knicks
  • Portland Trail Blazers vs Chicago Bulls

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Baloncesto