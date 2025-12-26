Kyrie Irving podría regresar para el próximo mes

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Dallas Mavericks, en conjunto con su equipo médico, ha informado hoy que se proporcionará una actualización definitiva sobre el calendario de regreso a las canchas del base All-Star, Kyrie Irving, durante el transcurso del mes de enero de 2026.

Irving, quien se ha mantenido alejado de la competición oficial tras someterse a una cirugía para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en su rodilla izquierda el pasado mes de marzo, se encuentra en la fase final de su proceso de rehabilitación. Tras nueve meses de intenso trabajo físico, la franquicia y el jugador han acordado realizar una evaluación exhaustiva a principios de año para determinar la fecha exacta de su debut en la presente temporada 2025-26.

Un proceso de recuperación "adelantado a lo previsto"

A pesar de la gravedad de la lesión sufrida ante los Sacramento Kings en marzo de 2025, los informes internos sugieren que Irving ha mostrado una progresión excepcional. Fuentes cercanas a la organización indican que el jugador ya ha retomado actividades de baloncesto de alta intensidad y ejercicios de tiro en pista.

El entrenador jefe de los Mavericks, Jason Kidd, se mostró optimista pero cauteloso en sus declaraciones recientes: “Kyrie está en un gran momento anímico y físico. Ha hecho todo lo que se le ha pedido y más. Sin embargo, no vamos a apresurar su regreso. Enero será el mes clave para sentarnos con él, con su equipo médico y con la gerencia para decidir qué es lo mejor para su salud a largo plazo y para el éxito del equipo”.

Contexto deportivo y estratégico

El regreso de Irving se produciría en un momento crítico para los Mavericks. Con la reciente incorporación de la joven estrella Cooper Flagg (Nº 1 del Draft 2025) y la presencia del pívot Anthony Davis, el equipo busca consolidar su química en pista para escalar posiciones en la Conferencia Oeste. La vuelta de Irving aportaría la veteranía y la capacidad de cierre de partidos que el equipo ha necesitado en el primer tramo de la temporada.