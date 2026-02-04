Kevin Durant con intenciones de jugar nuevamente con Curry tras esta impactante noticia

Suscríbete a nuestros canales

En un giro dramático que ha paralizado las oficinas de la NBA a menos de 48 horas del cierre de mercado, múltiples fuentes de alto nivel informan que Kevin Durant ha expresado un interés genuino y profundo en volver a jugar al lado de Stephen Curry.

Tras años de trayectorias divergentes, la posibilidad de que el dúo más imparable de la historia moderna se reúna en los Golden State Warriors ha pasado de ser una fantasía de las redes sociales a una prioridad estratégica en la Bahía.

Sin embargo, el camino hacia esta reunión histórica no está libre de obstáculos. Informes internos detallan que la presencia y el rol de Draymond Green representan "desafíos significativos" que podrían descarrilar cualquier intento de traer a Durant de vuelta al Chase Center.

La nostalgia competitiva de Durant

A sus 37 años, y tras un periplo lleno de altibajos en los Houston Rockets, Kevin Durant parece haber llegado a la conclusión de que su mejor oportunidad para conquistar un último anillo de campeonato reside en la química sobrenatural que comparte con Curry. Fuentes cercanas al jugador sugieren que KD valora, por encima de todo, el sistema de juego de Steve Kerr, donde su eficiencia alcanza niveles históricos.

La noticia del interés de Durant llega en un momento crítico para los Warriors, quienes actualmente navegan en la incertidumbre de la Conferencia Oeste. La gerencia encabezada por Mike Dunleavy Jr. es consciente de que una dupla Curry-Durant no solo garantizaría relevancia inmediata, sino que restauraría el miedo en el resto de la liga.

El "Dilema Draymond": Un obstáculo insalvable

A pesar del entusiasmo que genera la idea de la reunión, la realidad del vestuario es compleja. Según las informaciones más recientes, "Draymond Green presenta desafíos significativos para traer a Durant de vuelta a Golden State". Los motivos se dividen en dos vertientes:

Relación Personal: La histórica discusión en 2018 entre Green y Durant dejó cicatrices que, aunque aparentemente sanadas en público, siguen generando dudas sobre la cohesión a largo plazo bajo la presión de los playoffs. Factor Salarial y Táctico: Con los Warriors explorando activamente el mercado para mover a Green tras 14 años en la franquicia, el equipo se encuentra en una encrucijada. Mantener a Draymond podría bloquear financieramente la llegada de Durant, mientras que traspasarlo eliminaría al principal arquitecto defensivo que KD necesitaría a su lado.

El tablero de ajedrez de Mike Dunleavy Jr.

La oficina central de los Warriors está trabajando a contrarreloj. El interés de Durant ha obligado a la franquicia a pausar otras negociaciones —incluyendo los sondeos por Giannis Antetokounmpo— para evaluar si es factible construir un paquete que convenza a Houston sin desmantelar por completo el núcleo que Curry necesita para competir, pero esta llegada podría hacerse realidad si el traspaso de Draymond Green se haga finalmente.