¡Increíble! Stephen Curry sin posibilidades de conseguir este prestigioso galardón en la próxima campaña

A pesar de su estatus indiscutible como uno de los atletas más influyentes de la última década, las proyecciones de los modelos estadísticos avanzados han lanzado una cifra sorprendentemente baja sobre las posibilidades de Stephen Curry de ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA esta temporada.

Curry, sin posibilidades de ganar el MVP

Según el análisis de expertos, el base de los Golden State Warriors tiene apenas un 0.4% de probabilidad de adjudicarse el galardón individual más prestigioso.

Esta cifra, que resulta llamativa para un jugador de su calibre y trayectoria, subraya la brutal competitividad en la carrera por el MVP, el impacto de las narrativas de equipo y la dependencia de las métricas estadísticas modernas en la toma de decisiones.

El porcentaje extremadamente bajo para Curry se debe a una confluencia de factores complejos que los modelos estadísticos sopesan rigurosamente:

1. La Carga de la Edad y la Gestión de Minutos

A sus 37 años, Stephen Curry es uno de los jugadores más veteranos en la contienda. Los modelos predictivos asumen que el cuerpo técnico de los Warriors, liderado por Steve Kerr, implementará una estricta gestión de la carga de trabajo (load management) a lo largo de la temporada regular.

Jugar menos minutos y saltarse partidos clave, aunque sea por estrategia, penaliza severamente las métricas de volumen que suelen favorecer a los candidatos al MVP más jóvenes, quienes disputan la mayoría de los partidos con más minutos.

2. La Competencia Estadística sin Precedentes

La NBA vive una edad de oro de talento, y la carrera por el MVP está más saturada que nunca. Jugadores como Nikola Jokic, Luka Doncic o Shai Gilgeous-Alexander, están registrando cifras históricas en eficiencia ofensiva y estadísticas totales. Los modelos de probabilidad se inclinan por atletas con mayor volumen y con números de eficiencia percibidos como "más altos" para el votante tradicional.

3. La Narrativa del Equipo y la Posición en la Conferencia

El factor más determinante en la elección del MVP históricamente ha sido la posición del equipo en la clasificación. Los modelos predicen que, para tener una probabilidad significativa (por encima del 10%), el ganador del MVP debe ser la estrella indiscutible de un equipo que termine la temporada en el Top 2 de su respectiva Conferencia.

Si los Warriors, con una alineación cargada de veteranos como el recién incorporado Jimmy Butler (36) y Al Horford (39), optan por priorizar el estado físico de sus jugadores para los Playoffs, podrían ceder victorias en la temporada regular, lo que impactaría negativamente la candidatura de Curry.

A pesar de que los números fríos dictan un 0.4%, la historia de Curry está llena de momentos en los que ha desafiado y reescrito la lógica estadística. Es importante señalar que estos modelos no pueden cuantificar completamente el impacto cualitativo que Curry tiene en un partido: la manera en que su simple presencia distorsiona las defensas rivales, abre la cancha para sus compañeros y eleva la moral de su equipo.

Si Curry logra mantenerse sano y, de manera improbable según las proyecciones, guía a unos Warriors veteranos a un primer o segundo puesto en el Oeste, la narrativa del "jugador que desafía el tiempo" y que mantiene a flote a una alineación experimentada podría revertir dramáticamente estas probabilidades.