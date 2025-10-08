¿Fuera Russell y Magic? Allen Iverson da a conocer su top 5 histórico

Suscríbete a nuestros canales

La eterna pregunta sobre quiénes son los mejores jugadores en la historia de la NBA volvió a encender el debate, esta vez de la mano de una de las voces más singulares y respetadas de la liga: Allen Iverson.

"The Answer," conocido por su estilo electrizante y su franqueza, compartió su lista personal del Top 5 de todos los tiempos, una selección que combina nombres ineludibles con algunas elecciones que generarán intensa conversación entre aficionados y analistas.

Iverson, quien forjó una carrera legendaria con los Philadelphia 76ers y fue nombrado MVP en 2001, reveló su quinteto ideal en un reciente evento, basando su elección tanto en la grandeza estadística como en el impacto cultural y la admiración personal.

La lista es notable por la inclusión de figuras contemporáneas, lo que subraya la influencia que la generación actual ha tenido en el pensamiento de las leyendas.

El Quinteto Histórico de Allen Iverson

La selección de Iverson no incluyó sorpresas en la cima, pero sí ofreció una mezcla fascinante en las posiciones inferiores, priorizando a jugadores con los que él mismo se midió o que han definido la era moderna del baloncesto:

Michael Jordan: La elección universal para la mayoría de los jugadores y analistas. Jordan, la figura que trascendió el deporte, mantiene su puesto indiscutible como el epítome de la excelencia competitiva y el talento puro. Kobe Bryant: Un contemporáneo con quien Iverson sostuvo épicos duelos y con quien compartía una mentalidad killer. La inclusión de Kobe es un tributo a su implacable ética de trabajo y su legado como uno de los anotadores más feroces de la historia. LeBron James: El hombre que ha reescrito los libros de récords de longevidad y producción. James es reconocido por Iverson como una fuerza dominante que ha competido al más alto nivel por más de dos décadas. Steph Curry: Esta es la elección que más debate generará. Curry, el revolucionario del triple y cuatro veces campeón, se gana un lugar por su impacto sísmico en la forma en que se juega el baloncesto. Para Iverson, la capacidad de Curry para cambiar las reglas del juego lo coloca por encima de otras leyendas. Shaquille O’Neal: El pívot más dominante de su generación y posiblemente de la historia. La presencia de Shaq es un reconocimiento a la fuerza física bruta y la hegemonía que demostró en la pintura, especialmente durante su período de tres campeonatos consecutivos con Kobe.

Análisis de las Ausencias y el Factor "Impacto"

La lista de Iverson, aunque poderosa, resalta por las notorias omisiones de jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, el exlíder histórico en puntos de la NBA; Magic Johnson, el base que redefinió su posición; o Bill Russell, el máximo ganador de campeonatos.

La estructura del Top 5 de Iverson sugiere que su criterio no solo se basa en los anillos o los MVPs acumulados, sino en el impacto visual y la dominancia generacional en el baloncesto moderno. La inclusión de Steph Curry es el sello de esta filosofía. Iverson valora a Curry como un jugador que forzó a la liga a adaptarse a su estilo, un rasgo que él mismo poseía.