Este es el plan de los Lakers con Doncic y Reaves para luchar por el título

En un movimiento que promete redefinir el panorama competitivo de la NBA, fuentes cercanas a la gerencia de Los Ángeles Lakers han revelado una ambiciosa hoja de ruta estratégica para el futuro a corto y medio plazo de la franquicia.

La organización de oro y púrpura ha puesto su mirada en la creación de un perímetro de élite conformado por la superestrella eslovena Luka Dončić y el escolta en ascenso Austin Reaves, bajo un modelo de construcción de plantilla denominado internamente como "Dallas 2.0".

Este ambicioso proyecto busca replicar y mejorar la fórmula que permitió a Dončić alcanzar las Finales de la NBA, rodeándolo de piezas complementarias que maximicen su capacidad de generación de juego y anotación.

El Perímetro del Futuro: Dončić y Reaves

La visión de los Lakers se fundamenta en la complementariedad técnica entre Dončić y Reaves. La gerencia cree firmemente que la inteligencia en pista (IQ) de ambos jugadores permitiría una ofensiva fluida y polivalente. Mientras que Luka asumiría el rol de creador principal, Reaves ha demostrado una capacidad excepcional para jugar sin el balón, anotar en momentos críticos y actuar como un facilitador secundario de alto nivel.

"Los Lakers creen que pueden alcanzar el éxito con un perímetro conformado por Luka Dončić y Austin Reaves", indican los informes internos. Esta apuesta no solo busca el impacto inmediato en las estadísticas, sino también asegurar una estructura de juego sostenible que pueda competir por el campeonato de manera constante.

El Modelo "Dallas 2.0"

El concepto de "Dallas 2.0" se refiere a la arquitectura de plantilla que los Dallas Mavericks utilizaron para rodear a su estrella en su camino al éxito en los playoffs: una combinación de tiradores perimetrales letales, defensores versátiles de élite y un pívot con capacidad de finalización en el pick-and-roll.