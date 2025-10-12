Liga Endesa: Forca Lleida sorprende al Barcelona en la Jornada 2

Suscríbete a nuestros canales

Barcelona no logró imponer su jerarquía en el Palau y terminó cediendo ante un Força Lleida que supo administrar sus posesiones y mantener la intensidad defensiva. El duelo, correspondiente a la Jornada 2 de la Liga Endesa, dejó en evidencia la efectividad de los blaugranas en momentos clave.

El marcador final fue 91-86 a favor de Força Lleida, que lanzó para un 57.4% en tiros de campo y 42.1% desde la línea de tres. Aunque Barcelona dominó en rebotes (34 contra 30), su bajo porcentaje en tiros libres (66.7%) y la falta de acierto en momentos decisivos marcaron la diferencia.

Shengelia lideró a los locales con 20 puntos, mientras que Agada y Batemon sumaron 33 unidades combinadas para Lleida. La distribución ofensiva visitante y su capacidad para cerrar el partido en el último cuarto consolidaron una victoria que sacude la tabla y deja al Barça con tareas pendientes.

Barcelona con dos derrotas al iniciar la temporada 2025-26 de Liga Endesa

Barcelona acumula dos derrotas en el arranque de la Liga Endesa, ambas marcadas por una desconcertante falta de contundencia en momentos clave. Ante Valencia Basket (93-81) en la jornada 1 y ahora frente a Força Lleida (86-91), el equipo cedió ventajas que no supo revertir ni capitalizar.

Más allá del talento individual, el conjunto blaugrana repite errores infantiles que le otorgan aire al rival: pérdidas sin presión, decisiones apresuradas y desconexiones defensivas que rompen el ritmo. En ambos encuentros, el rival aprovechó cada descuido con precisión quirúrgica.

La narrativa se repite: Barcelona inicia con intensidad, pero se diluye cuando el partido exige cabeza fría. Valencia lo castigó con transiciones rápidas; Lleida, con ejecución colectiva. Dos derrotas que exigen revisión profunda, no solo táctica, sino emocional y de liderazgo.