Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente, conoce los detalles del mantenimiento vial

NOTAS RELACIONADAS
El Ministerio de Transporte anunció que la Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en las vigas del puente del Distribuidor Las Gaviotas, en la parroquia Coche.
La intervención se realizará entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, afectando parcialmente el tránsito hacia Maracay, dicha medida busca garantizar la seguridad de los conductores durante las labores de rehabilitación.
Horarios y forma de ejecución
Los trabajos se llevarán a cabo únicamente en horario nocturno, de 9:00 pm a 5:00 am, para minimizar el impacto en el tráfico diurno. El Ministerio recomendó a los conductores anticipar sus viajes y considerar vías alternas para evitar retrasos, sobre todo en horas críticas de tránsito hacia el estado Aragua.
Recomendaciones para los automovilistas
- Evitar transitar por la zona durante la noche si no es necesario.
- Seguir las rutas alternas señalizadas por las autoridades.
- Conducir con precaución y respetar la señalización temporal.
Estas labores forman parte de un plan nacional de rehabilitación vial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura.