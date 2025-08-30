Servicios

Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente, conoce los detalles del mantenimiento vial

La rehabilitación de este distribuidor mejorará la conectividad, protegerá la infraestructura y ofrecerá mayores garantías de seguridad para todos los conductores.

Por Jessica Molero Gómez
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 10:00 am
Troncal 01 en Caracas
Foto: Cortesía
El Ministerio de Transporte anunció que la Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en las vigas del puente del Distribuidor Las Gaviotas, en la parroquia Coche. 

La intervención se realizará entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, afectando parcialmente el tránsito hacia Maracay, dicha medida busca garantizar la seguridad de los conductores durante las labores de rehabilitación.

Horarios y forma de ejecución

Los trabajos se llevarán a cabo únicamente en horario nocturno, de 9:00 pm a 5:00 am, para minimizar el impacto en el tráfico diurno. El Ministerio recomendó a los conductores anticipar sus viajes y considerar vías alternas para evitar retrasos, sobre todo en horas críticas de tránsito hacia el estado Aragua.

Recomendaciones para los automovilistas

  • Evitar transitar por la zona durante la noche si no es necesario.
  • Seguir las rutas alternas señalizadas por las autoridades.
  • Conducir con precaución y respetar la señalización temporal.

Estas labores forman parte de un plan nacional de rehabilitación vial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura. 

Sabado 30 de Agosto de 2025
