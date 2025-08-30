Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente, conoce los detalles del mantenimiento vial

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte anunció que la Troncal 01 en Caracas cerrará temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en las vigas del puente del Distribuidor Las Gaviotas, en la parroquia Coche.

La intervención se realizará entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, afectando parcialmente el tránsito hacia Maracay, dicha medida busca garantizar la seguridad de los conductores durante las labores de rehabilitación.

Horarios y forma de ejecución

Los trabajos se llevarán a cabo únicamente en horario nocturno, de 9:00 pm a 5:00 am, para minimizar el impacto en el tráfico diurno. El Ministerio recomendó a los conductores anticipar sus viajes y considerar vías alternas para evitar retrasos, sobre todo en horas críticas de tránsito hacia el estado Aragua.

Recomendaciones para los automovilistas

Evitar transitar por la zona durante la noche si no es necesario.

Seguir las rutas alternas señalizadas por las autoridades.

Conducir con precaución y respetar la señalización temporal.

Estas labores forman parte de un plan nacional de rehabilitación vial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura.