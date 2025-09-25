MPPE: Estos son los pagos que reciben este 25 de septiembre administrativos y obreros

Suscríbete a nuestros canales

El personal administrativo y obrero del sector educativo recibirá este jueves 25 de septiembre sus correspondientes pagos del mes, según fuentes, los depósitos incluirán la segunda quincena y los cestatickets, completando así el ciclo salarial de septiembre.

Montos y conceptos incluidos para trabajadores del MPPE

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajadores percibirán aproximadamente 6.255,00 bolívares, que incluyen:

Segunda quincena del mes de septiembre.

Cestatickets correspondientes al periodo.

El último depósito realizado para este sector fue el 11 de septiembre, correspondiente a la primera quincena. Además, el 16 de septiembre, a través del Sistema Patria, se realizó el abono del Ingreso Contra la Guerra Económica para el personal jubilado, con un monto de 17.472,00 bolívares, ofreciendo un respaldo económico adicional a los trabajadores retirados.

El MPPE también prevé que el personal de educación universitaria reciba pagos similares. En este caso, los depósitos incluyen no solo la quincena y los cestatickets, sino también:

Becas estudiantiles.

Servicios de guardería.

Otras bonificaciones específicas del sector académico.

Recomendaciones para los trabajadores

Las autoridades instan a los beneficiarios a estar atentos a sus cuentas bancarias y comunicados oficiales del MPPE. Entre las recomendaciones destacan: