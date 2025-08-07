Canal Patria Digital revela detalles clave hoy 7 de agosto sobre el Bono Único Familiar

Suscríbete a nuestros canales

Este 7 de agosto, el Canal Patria Digital confirmó que sigue activa la asignación del Bono Único Familiar a través del Sistema Patria, una ayuda que se otorga directamente a través de la plataforma sin necesidad de escaneos o activaciones por mensajería. La iniciativa responde a la unificación de distintos bonos tradicionales en una única asignación económica, con el fin de simplificar los procesos para los usuarios.

¿Qué beneficios incluye este bono especial?

El bono en cuestión engloba múltiples programas sociales del Sistema Patria que anteriormente se entregaban de forma independiente. Ahora, todos ellos están agrupados en una única ayuda mensual:

Hogares de la Patria

Economía Familiar

100% Escolaridad

Parto Humanizado

Lactancia Materna

Discapacidad (José Gregorio Hernández)

¿A quiénes está dirigido el Bono Único Familiar?

Este beneficio está orientado principalmente a quienes ya han sido receptores de bonos por concepto de apoyo social o familiar. Es decir, no se trata de un nuevo registro, sino de una continuidad para los usuarios que ya forman parte de los distintos programas del Sistema Patria.

Uno de los aspectos más importantes para seguir recibiendo estos bonos es mantener la información actualizada dentro de la plataforma Patria, por lo que se recomienda a los usuarios verificar periódicamente: