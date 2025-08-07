Tanqueros contratados por Chevron comienzan a regresar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 7 de agosto, transcendió una información sobre tres buques que empleaba Chevron para transportar el crudo venezolano a EEUU, los cuales están navegando con destino al país caribeño. En días pasados, la administración de Donald Trump otorgó a la multinacional la capacidad de reanudar sus operaciones para la extracción del petróleo, según informó The Wall Street Journal.

Por su parte, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, aseveró que las operaciones comenzarían a finales de agosto, en pequeña proporción. En este sentido, la multinacional está negociando con Petróleos de Venezuela (PDVSA) la recepción de los primeros cargamentos y la reactivación de un acuerdo de suministro con Valero Energy Corporation.

La llegada de los buques a Venezuela

De acuerdo a información suministrada por LSEG, un proveedor de infraestructura y datos financieros; dos tanqueros se aproximaban a la isla de Aruba, justo al norte de la costa occidental de Venezuela. Se trata del Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron. Además, un tercer buque identificado como Sea Jaguar, navegaba desde Europa con destino a Aruba.

Hasta el momento, la multinacional estadounidense y la estatal venezolana no se han pronunciado al respeto.

Producción limitada del crudo

El 1 de agosto, Chevon anunció que aspiraba producir una “cantidad limitada de petróleo” en Venezuela, la cual sería destinada al mercado estadounidense. Esto se produce luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al país caribeño.

Mike Wirth precisó que “tienen gran interés” en reanudar las operaciones comerciales, “en consonancia con la política de sanciones de EEUU”. Durante una conferencia telefónica, aseguró que dicha cantidad “ayudará a satisfacer parte de la deuda” que posee el Estado venezolano con la empresa.

A finales de julio, el mandatario estadounidense Donald Trump emitió una nueva licencia que permitía reanudar las operaciones de Chevron en Venezuela. Este avance será significativo para consolidar las negociaciones bilaterales, generando recursos que promuevan la sustentabilidad en Venezuela.

Noticia en desarrollo...