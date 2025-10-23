"El conocimiento es poder": Javier Parada promueve un 'fitness' consciente con su nueva guía

Suscríbete a nuestros canales

El personal trainer venezolano Javier Parada visitó este jueves los espacios de Meridiano Televisión para presentar su guía práctica, titulada “Fitness para no fitness”. Durante su intervención, explicó los objetivos que busca alcanzar con esta publicación.

“'Fitness para no fitness' es una guía práctica y sencilla para personas que no están dentro de este estilo de vida y que puedan empezar a desarrollarse en este mundo”, explicó Parada.

Fitness para no fitness

El entrenador, quien se ha certificado en cinco países, señaló que su guía de ejercicios busca llevar el mundo del fitness de una manera “consciente y profesional” para ayudar realmente a las personas.

“El conocimiento es poder y también ayuda. Hoy día, con toda esta sobreinformación, así como puedes potenciar el cuerpo de una persona, también lo puedes destruir”, advirtió.

Asimismo, Parada habló de las distintas formas de entrenamiento, destacando que su programa propone una preparación más integral. “La idea no es llevarte a un gimnasio donde hagas las mismas actividades todos los días… lo que yo quiero es que te mantengas lo más activo posible”.

Finalmente, señaló que cuenta con un equipo de instructores y personal calificado para ayudar a cualquier persona a alcanzar sus metas de acondicionamiento físico.