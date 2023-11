¿Se acerca el retiro? Esto dijo Fernando Alonso sobre su futuro (+Declaraciones)

Fernando Alonso ha dado más vueltas a la manzana que la mayoría. Ha tomado la salida en 378 Grandes Premios, una cifra récord. Ha cambiado de equipo siete veces, ha ganado dos campeonatos del mundo con Renault y ya se ha retirado una vez.

A sus 42 años, Alonso es también el piloto más veterano de la parrilla, cuatro años mayor que Lewis Hamilton, y nunca se ha alejado del drama. Fue él quien echó el cierre a la carrera de Michael Schumacher; su rivalidad con Hamilton en McLaren fue tan incendiaria que acabó costándoles el título en 2007. Tuvo sus altibajos en Ferrari y un infructuoso regreso a McLaren antes de retirarse en 2017. Dado que el año pasado demostró ser un regreso infructuoso a la parrilla con Alpine, nadie podría haber predicho lo bien que Alonso y Aston Martin, su último cambio de equipo, encajarían este año.

Fernando Alonso ha cumplido con sus objetivos en su primer año en Aston Martin. El asturiano ha superado las expectativas iniciales y ha logrado ocho podios, igualando los 106 de Alain Prost en el ranking histórico.

En una entrevista con la edición británica de GQ, Alonso asegura que no piensa en la retirada. "Me encantaría conseguir mi victoria 33. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse", afirma.

Sobre el rendimiento del AMR23, Alonso reconoce que ha sido una grata sorpresa. "Pensábamos que en 2023 estaríamos luchando con regularidad entre los diez primeros, y tal vez un podio o dos serían posibles. Pero este año en la primera mitad de la temporada hemos estado luchando regularmente por las primeras posiciones y eso ha sido una sorpresa, así que estoy contento", señala.

El asturiano también ve su futuro con Aston Martin a largo plazo. Asegurando que está feliz en el equipo y no quiere cambiar de aires. "Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso", insiste, en relación a los rumores que lo ubicaban en el asiento de Checo Pérez en Red Bull.

"El Nano" cree que Aston Martin tiene el potencial para ser campeón del mundo. "Creo que el ritmo y los puntos no dicen del todo la verdad, para ser honesto. Hubo un par de ocasiones en las que Lance (Stroll) perdió muchos puntos. Podríamos haber quedado terceros en la clasificación sin un poco de mala suerte. Mirando hacia el futuro, ese es el objetivo; tener dos pilotos sumando tantos puntos como sea posible", reconoce.

Finalmente, Alonso se ha referido a Lewis Hamilton. El asturiano cree que el heptacampeón es una inspiración para todos los pilotos. "Hamilton siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un coche competitivo. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a Sergio Pérez en el subcampeonato y nunca se rinde. Nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos", reflexiona Fernando.