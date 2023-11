¿Peligra su asiento? Red Bull reveló quién será su segundo piloto para la próxima temporada de la Fórmula 1 (+Detalles)

La temporada 2023 de la Fórmula 1 entró en su recta final luego de haber finalizado el Gran Premio de Brasil el pasado fin de semana. Max Verstappen, junto a la escudería Red Bull, volvió a situarse en lo más alto del podio en el Autódromo José Carlos Pace en São Paulo, Brasil, ratificando el temprano campeonato de constructores y de pilotos de la actual temporada.

No obstante, aunque ya se haya decidido el Mundial de ambas categorías de la actual temporada, no todo está decidido para los últimos dos Grandes Premios de la temporada. Sergio “Checo” Pérez y Lewis Hamilton mantienen una diferencia de 32 puntos en la pelea por el subcampeonato, la cual mantiene al piloto mexicano por encima del británico hasta la fecha.

Desempeño de Sergio Pérez en la temporada

A pesar de estar muy cerca de quedarse con el segundo lugar en el Mundial de Pilotos y haber tenido un gran desempeño en el GP de Brasil, en el que hasta la última vuelta estaba consiguiendo el último lugar del podio, la realidad es que la campaña del piloto mexicano ha ido de menos a más, protagonizada por la inconsistencia en la segunda mitad de la temporada.

Por esta razón, los rumores de una posible salida de Pérez del equipo Red Bull se han incrementando con respecto avanzaba la temporada. A su vez, muchos expertos han criticado al mexicano, pidiendo que su lugar en la parrilla para la próxima temporada sea utilizado por otros candidatos, entre ellos Daniel Ricciardo.

¿Adiós a la Fórmula 1?

A pesar de todo, en la escudería austriaca tienen claro cuál será el lugar que tendrá Checo Pérez en Red Bull para el siguiente año y junto con Max Verstappen serán los pilotos titulares, incluso sin importar si el mexicano llegara a perder el subcampeonato del mundo.

Según información del ex piloto Martin Brundle, periodista que siempre está bien informado con lo que sucede en el “paddock” de la Fórmula 1, el equipo Red Bull mantendrá fija su alienación de pilotos para la temporada que viene. "Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Creo que Red Bull quiere seguir, absolutamente, con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda".

”Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo, por varias razones. Eso es a lo que apuntan (desde dentro) en este momento. La gente que sabe me ha dicho, de forma categórica, que no se trata de terminar segundo en el campeonato. Necesita tener carreras sólidas o en otras palabras ¿dónde se encuentra, en su propia cabeza, de cara al futuro?", añade.

Checo Pérez se encuentra actualmente en el segundo lugar de la clasificación mundial de pilotos con 258 puntos, 32 más que Lewis Hamilton, su más cercano competidor y de ganar el próximo Gran Premio de Las Vegas estaría asegurando el subcampeonato.