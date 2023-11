Fómula 1: Piloto Argentino correrá con Williams en Abu Dhabi (+Detalles)

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 3, hará su debut en Fórmula 1 en la semana posterior al Gran Premio de Abu Dhabi, según confirmó oficialmente la escudería Williams.

El piloto argentino, que debutará en Fórmula 2 con MP Motorsport, compartirá la conducción del FW45 con el británico Zak O'Sullivan, subcampeón de la F3 este año.

Colapinto y O'Sullivan participarán en las pruebas que realizará la F1 en Abu Dhabi el martes 28 y el miércoles 29 de noviembre. Los pilotos titulares de Williams, Alex Albon y Logan Sargeant, también tomarán parte del test posterior a la carrera.

El argentino de 20 años terminó cuarto en el campeonato de F3, en el que logró dos victorias, en Silverstone y en Monza. Además, subió al podio en cinco oportunidades y sumó puntos en 14 de las 18 carreras. Cosechó el 56,7% por ciento de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos. Sus únicos dos abandonos (segundas carreras en Australia e Italia) fueron por toques de otros competidores.

"Estoy extremadamente agradecido a Williams Racing por darme la oportunidad de manejar un coche de F1 en tan sólo mi primer año en la Academia", dijo Colapinto. "Soñé con este día desde que era chico y trabajé muy duro para conseguirlo. Tener esta oportunidad en la prueba oficial de jóvenes pilotos es un verdadero honor. Gracias al equipo por confiarme el FW45. Formar parte de la Academia este año me abrió los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. No puedo esperar", expresó el argentino en sus redes sociales.

Colapinto se incorporó a la Academia de Jóvenes Pilotos de Williams a principios de este año y desde entonces ha realizado diferentes trabajos con el equipo, entre ellos conducir en el simulador de F1 que la escudería posee en su fábrica de Grove, Inglaterra.

Por otro lado, O'Sullivan, subcampeón de la F3 este año, tomará el lugar de Albon en la primera práctica del viernes del Gran Premio de Abu Dhabi en lo que será su segunda vez en un F1, ya que el británico de 18 años condujo un Aston Martin AMR21 en octubre del año pasado por haber ganado el Premio Aston Martin Autosport BRDC 2021.

Sven Smeets, director deportivo de Williams, comentó: "Tanto Zak como Franco han tenido temporadas impresionantes en la Fórmula 3 y ahora estamos deseando darles la oportunidad de conducir el FW45 en Abu Dhabi para ayudar a su desarrollo como parte de sus funciones en la Williams Racing Driver Academy".