Él es Henderson González, el maracucho que endulzó a Netflix con su pastelería

Venezuela sigue contando con importantes talentos que dejan el nombre del país muy en alto. El maracucho Henderson González no se queda atrás y ahora logró conquista Netflix gracias a su inminente talento en la pastelería. Su triunfo en el reality de repostería 3D "Is it Cake?", catapultó su carrera y ahora es uno de los más cotizados de la industria.

González también participó en el SoFlo Cake and Candy Expo en los Estados Unidos, un evento que le permitió exhibir su sorprendente torta de "Alicia en el país de las maravillas". Motivado por su familia y principalmente por su hija, Henderson sigue adelante con sus pasteles, los cuales no tienen un aspecto tradicional sino que son hechos en 3D.

Estudió arquitectura y eso lo ha ayudado a crear alucinantes diseños en los que destaca la textura, el tamaño, los colores y sabores. Para él "un buen pastel debe sorprender, tener un buen sabor y lograr el equilibrio entre lo visual y lo estético, entre lo que es el sabor y la parte creativa".

Su historia...

González comenzó su carrera como chef probando cosas nuevas en casa, y luego de recibir tantos elogios decidió ir más allá. Por esta razón, dejó de concentrarse en los planos hechos en papel y llevó esa creatividad a las tortas, tal cual como cuando termina un proyecto de construcción. Fue en el baby shower de su hija donde debutó con dicho estilo y desde entonces se hizo dueño y señor de las celebraciones de sus familiares y amigos.

Sin embargo, tal como lo narra en su documental "Mi dulce historia", tuvo que salir del país afectado por la situación económica que estaba viviendo y que le impedía obtener los materiales necesarios para su trabajo. Se fue a Perú y trabajó como lavaplatos, después llegó a los fogones e hizo lo suyo: postres. Su desempeño lo ayudó a convertirse en el gerente del restaurante hasta que decidió irse al país norteamericano a probar suerte.

"Esa fue la oportunidad que me cambió la vida porque entrar a Disney para mí fue una universidad. Aprendí a hacer de todo entre las pastelerías más grandes de Disney y empecé haciendo postres en restaurantes, hice panes y trabajé para banquetes con 5 mil o 6 mil postres en un día (...) Ya más adelante empecé a hacer lo que eran los displays que ellos usaban en cada temporada para decorar en los hoteles", relató.

La pandemia lo ayudó a materializar un sueño y tener su propio espacio llamado "Master Baker" donde ha realizado trabajas para importantes figuras de la industria del entretenimiento como la brasilera Anitta. También tiene un salón de eventos en Orlando, una firma de decoración y colabora con la compañía Sunflower. Asimismo, también ganó la competencia "Spring Baking Championship" en el 2023 y la "Holiday Baking Championshiop" de Food Network.