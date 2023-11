Fernando Alonso elogia a Checo Pérez y le pide este peculiar favor para las próximas carreras (+Video)

La última vuelta del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 fue una de las más emocionantes de la temporada. Sergio Pérez y Fernando Alonso protagonizaron una batalla épica por el tercer puesto, que se definió por apenas 53 milésimas de segundo.

El mexicano de Red Bull Racing y el español de Aston Martin estuvieron codo a codo durante toda la vuelta, intercambiando posiciones en varias ocasiones. En la última curva, Pérez frenó un poco tarde y Alonso aprovechó para adelantarlo y llevarse el podio.

Dos meses y unos días después, Fernando Alonso volvió a subirse al podio, en el que no estaba desde Zandvoort, tras quedar tercero en el GP de Brasil. El asturiano hizo magia una vez más y se sacó de la manga un carrerón en el circuito de Interlagos siendo capaz de mantener detrás al Red Bull de Checo Pérez.

El mexicano, que había perdido mucho tiempo al principio de la carrera, se mostró satisfecho con su actuación. "Fue una carrera muy divertida al final, al límite", dijo. "Con 95 por ciento de la parrilla hubieras chocado, pero con él tienes la posibilidad de hacer estas maniobras que son divertidas".

Por su parte, Alonso destacó la importancia de la experiencia para ganar estas batallas. "Cuando me pasó a dos vueltas del final, pensé, 'vale, esto se ha acabado, el podio ya no es posible'", dijo. "Pero (Pérez) frenó un poco tarde en la primera curva y me dije 'vale, voy a por él en la (curva) cuatro'".

Después de una gran batalla que sólo estuvo clara tras cruzar la línea de meta, aunque para algunos fue necesario ver la repetición, porque la diferencia entre ambos fue mínima, concretamente de 53 milésimas. Alonso se mostró sonriente por la linda batalla vivida y aprovechó de acordarse del mexicano el cual lo llevó al limite, "Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor", expresó el piloto.

La batalla entre Pérez y Alonso fue una muestra del gran nivel de la Fórmula 1 en la actualidad. Dos pilotos de distintas generaciones y equipos, pero con el mismo objetivo: ganar.

Verstappen casi choca en la última vuelta

El neerlandés, que lideraba el Gran Premio a 9 segundos de Lando Norris, comentó que estaba pendiente de seguir el gran duelo final por las pantallas de televisión, lo cual casi lo hizo perder el control de su monoplaza en las ultimas vueltas.

"En las últimas dos o tres vueltas ya los estaba viendo. De hecho, casi me voy largo en la curva 4 en la última vuelta por mirarlo en la pantalla", confesaba el tricampeón del mundo, que no quería perderse detalle de lo que sucedía.

El piloto holandés, que ya había ganado la pole position, hizo una buena salida y lideró la carrera desde el principio. Sin embargo, la gestión de los neumáticos fue clave para su victoria. Verstappen pudo mantener un ritmo constante durante toda la carrera, mientras que sus rivales tuvieron que parar más veces para cambiar neumáticos.

Con esta victoria, Max Verstappen suma 17 triunfos en lo que va de su aplastante temporada y avanzó al cuarto lugar de mas triunfos en la historia de la Fórmula 1 superando a Alain Prost y quedando por detrás de Sebastian Vettel quien le aventaja por una victoria. Los últimos Gran Premio de la temporada serán en Las Vegas y Abu Dhabi.