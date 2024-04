En video: María Conchita Alonso se encuentra en peligro: "¡Prefiero morirme!"

En una reciente entrevista para el programa "Hoy", la cantante cubana María Conchita Alonso, preocupó al público al revelar que desde principios de este año ha estado presentando problemas de salud, situación que la llevó a querer morir.

La artista informó que en enero tuvo que suspender sus compromisos profesionales luego de presentar fuertes dolencias en su cuerpo, provocadas por los biopolímeros que se inyectó.

"Me tuve que quitar unos biopolímeros en las nalgas. En noviembre (2023) me reuní con el doctor, vimos las resonancias y me dijo: 'todo está bien (...) tuviste la suerte de que no se fueron a otras partes del cuerpo porque la gente se está muriendo. Entonces no sé cómo no se te movió. Vamos a quitártelo porque eso no se va a quedar ahí'", relató.

María Conchita prefería la muerte

"Esta cirugía es lo más horrible que te puedas imaginar", comentó entre lágrimas. Dada la gravedad del asunto, el médico alertó que podía ser intervenida una segunda vez, a lo que ella se negó, pues no podría soportarlo.

"Él me dijo: 'quizás va a hacer falta una segunda porque los biopolímeros no se pueden sacar todos de una vez'. Después de la primera cirugía yo le dije: 'si hay que hacer una segunda, tú me dejas morir'. Te lo juro, no me hago otra cirugía, no me la hago. Prefiero te lo juro morirme", agregó.

¿Cómo se dio cuenta del problema?

Alonso contó que, mientras estaba en Los Ángeles sintió un serio dolor en los glúteos, y eso encendió sus alarmas. "En Los Ángeles me empieza a crecer de este lado, y era una bola y tenía dolor. Yo dije: '¿Pero qué es esto?'. Me tuve que venir antes y resulta que era un seroma. No puedo abrazar, no puedo tocar la guitarra. En vez de estar disfrutando mi show, iba a estar pensando", dijo.

Para la tranquilidad de sus fanáticos, la cubana aseguró que ya está estable y envió un mensaje de concientización a esas personas amantes de los retoques: "Si yo puedo salvar a una persona que no se ponga esta porquería, ya valió la pena estar pasando por todo esto".