Por esta suma de dinero el mexicano Andy Ruiz aceptaría combate ante Deontay Wilder

El experimentado boxeador mexicano Andy Ruiz expresó que quiere volver al ruedo en los pesos pesados retando a Deontay Wilder, pero pone una alta suma de dinero para llegar a un acuerdo seguro de esta refriega,

Ruiz aseveró que quiere diez millones de dólares por chocar contra Wilder, pero que de momento le ofrecen menos y así no se daría este esperando pleito.

“Aquí ando tratando de agarrar una pelea con el pinche (Deontay) Wilder, pero me quieren pagar poquito, menos de 10 millones de dólares”, dijo el púgil mexicano en una sesión en vivo en sus redes sociales. “Yo le peleo por 10 millones de dólares”.

El ex campeón mundial asegura que el equipo de Wilder le quiere pagar menos de lo que ganó en su última pelea contra Luis Ortíz. Para la pelea con Ortiz la bolsa garantizada de Andy fue de 1 millón de dólares, y ya sumando ingresos por PPV pudo llegar hasta 4 millones de dólares.

“¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy manteniendo listo. Estoy tratando de obtener esa pelea (con Wilder)”, dijo Ruiz.

“Me dicen que deje de evitar a Wilder, pero yo no estoy evitando a Wilder. Que me paguen lo que me merezco. Están tratando de pagarme lo que me gané en mi última pelea (contra Luis Ortíz). Eso no tiene sentido. Vas subiendo escalones y y tomas un gran riesgo, y se supone que debes ganarle. Y yo le gané (a Ortiz) por lo tanto la bolsa tiene que ir subiendo y subiendo. Así funciona esto”.