Andy Ruiz se une al equipo del "Canelo"

Boxeo

Jueves 1| 11:50 am





REDACCIÓN MERIDIANO

Andy Ruiz Jr comenzó a entrenar con el entrenador Eddy Reynoso, y se unirá al miembro del equipo de Saúl “Canelo” Álvarez para prepararse rumbo a su próxima pelea a principios de 2021. El ex campeón de peso pesado dijo que está en un "viaje de pérdida de peso" y recortando para obtener un "paquete de seis" para su próxima pelea.

En un movimiento controvertido, Ruiz Jr cambió al entrenador Manny Robles luego de su derrota ante Anthony Joshua el año pasado. La acción tomó a Robles por sorpresa, ya que Ruiz Jr había admitido que no se esforzó en el campo de entrenamiento de la manera que debería haberlo hecho.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Ruiz cambia de entrenador y no está claro cuánto tiempo durará Reynoso. Hay poco que un entrenador puede hacer por un luchador cuando no trabaja tan duro como debería.

Ruiz, de 31 años, dice que no sabe quién será su próximo oponente, pero su gerencia tiene varios candidatos que están analizando. Anteriormente, el ex tres veces retador al título mundial Chris Arreola (38-6-1, 33 KOs) fue mencionado como su posible próximo oponente, pero parece que los promotores de Ruiz ahora están buscando otras opciones.

Para que Ruiz comience el campo de entrenamiento ahora, eso indica que peleará en enero de 2021. Eso lo convertiría en un campo de 12 semanas, lo cual es adecuado para Andy, dados sus requisitos de acondicionamiento.