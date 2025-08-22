Andy Ruiz sorprende: Jake Paul tendría más oportunidades que Andre Ward frente a Joshua (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Andy Ruiz Jr., ex campeón mundial de peso pesado y recordado por destronar a Anthony Joshua en 2019, volvió a sorprender con sus declaraciones. El boxeador mexicano aseguró que, en una hipotética pelea, Jake Paul tendría más oportunidades de derrotar a Joshua que Andre Ward, a pesar de que este último es considerado uno de los mejores boxeadores de su generación.

Jake Paul, un rival más realista para Joshua

Según Ruiz, Ward tendría serias desventajas si decidiera regresar del retiro. El excampeón olímpico, dueño de un legado impecable en los pesos supermedianos y semipesados, lleva años sin subirse a un ring profesional y nunca compitió en la categoría de los pesos pesados. Esa inactividad y la diferencia física respecto a Joshua harían que sus posibilidades fueran mínimas.

En cambio, Jake Paul, aunque polémico por su origen como influencer, es más alto, más fuerte físicamente y un peso pesado natural. Además, ha mantenido un ritmo de actividad constante en los últimos años, enfrentando a boxeadores profesionales y ganando experiencia en combates de alto nivel. Para Ruiz, esa combinación de factores le otorga a Paul un margen mayor para competir ante un rival como Joshua.

Opiniones divididas en el mundo del boxeo

Las palabras de Ruiz se suman a un debate creciente en el boxeo actual. Figuras como Tyson Fury han respaldado la idea de que Paul podría ser un adversario incómodo para Joshua, llegando incluso a asegurar que tendría capacidad de noquearlo. Rolly Romero, actual campeón mundial, también coincidió con esa visión, afirmando que el youtuber convertido en pugilista tendría la pegada suficiente para sorprender al excampeón británico.

Por otro lado, voces más críticas como la de Eddie Hearn, reconocido promotor, han pedido cautela. Para él, pensar que Paul puede derrotar a Joshua es subestimar la trayectoria y el poder de un hombre que ha sido dos veces campeón mundial y que aún compite al más alto nivel de la división.

Lo cierto es que Paul ha sabido ganarse un espacio en la conversación del boxeo. Lo que comenzó como un espectáculo mediático hoy es visto como una carrera en serio, con triunfos que lo han puesto en la órbita de posibles combates millonarios. Joshua, por su parte, sigue siendo una de las caras más reconocidas del deporte, con un físico imponente y la experiencia de múltiples batallas en la élite.

En conclusión, las palabras de Andy Ruiz ponen sobre la mesa un debate que divide opiniones: ¿puede Jake Paul realmente desafiar a un ex campeón de la talla de Joshua? Aunque las comparaciones con Ward buscan dar un marco de referencia, lo que queda claro es que el boxeo sigue encontrando en estas discusiones un motor de interés mediático y deportivo.