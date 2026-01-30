Meridiano Televisión de viste de gala con la transmisión del Pro Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

La National Football League (NFL) confirmó que la edición 2026 de los Pro Bowl Games se llevará a cabo el próximo martes 3 de febrero, marcando un hito al integrarse plenamente en la semana del Super Bowl LX en el área de la bahía de San Francisco.

Por primera vez bajo este formato, el evento abandonará los estadios tradicionales para transformarse en una experiencia más actual desde el Moscone Center en San Francisco. El recinto será adaptado para albergar una arena de flag football, donde las estrellas de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) se enfrentarán en un dinámico duelo de 7 contra 7.

Dónde verlo

El evento será transmitido en vivo y de forma gratuita para toda Venezuela a través de Meridiano Televisión. Este evento además será una gran vitrina para impulsar el apoyo para Andrés Borregales, quien es el primer criollo en diputar el Super Bowl con los New England Patriots.

Sede: Moscone Center South Building, San Francisco, California.

Formato: Partido estelar de 7v7 de Flag Football (AFC vs. NFC).

Horarios de Transmisión (ET): 6:30 p.m.: Inicio de la cobertura previa y competencias de habilidades. 8:00 p.m.: Kickoff del partido oficial de Flag Football.



El Pro Bowl será una catapulta para los Juegos Olímpicos

Esta modalidad se empezó a usar desde hace cuatro temporadas para minimizar el riesgo de alguna lesión y así ganartizar la presencia de los mejores jugadores de la temporada que temrina. Además, primera vez, el evento se celebrará dentro de la semana del Super Bowl, con el principal objetivo de impulsar el deporte para lo que será su debut olímpico en Los Ángeles 2028.

¿Qué es el fútbol bandera?

El fútbol bandera (flag football en Estados Unidos) es una modalidad de fútbol americano que se juega sin takles. En lugar de tirar al suelo al jugador contrario (down), el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines (flags) o pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura de los rivales, ya sea con un cinturón o dentro del pantalón corto, lo que simula un tacleo.

Quiénes comandarán a las selecciones

Para este encuentro, Jerry Rice será quien comende desde la línea de banda de la Conferencia Nacional (NFC), mientras que Steve Young será quien estará al frente de la estrategia de la Conferencia Americana (AFC).

Convocados al Pro Bowl

La lsta de los jugadores convocados para la edición 2026 del Pro Bowl está actualizada hasta el 26 de enero y no contempla los cambios por la participación de algunos de los jugadores en el Super Bowl.

AFC

Quarterback: Josh Allen (Bills), Justin Herbert (Chargers), Drake Maye (Patriots)

Corredores: De’Von Achane (Dolphins), James Cook (Bills), Jonathan Taylor (Colts).

Fullback: Patrick Ricard (Ravens).

Receptores: Ja’Marr Chase (Bengals), Courtland Sutton (Broncos), Nico Collins (Texans), Zay Flowers (Ravens).

Ala cerrada: Brock Bowers (Raiders), Travis Kelce (Chiefs).

Tackle ofensivo: Dion Dawkins (Bills), Garett Bolles (Broncos), Joe Alt (Chargers).

Guardia ofensivo: Quenton Nelson (Colts), Quinn Meinerz (Broncos), Trey Smith (Chiefs).

Center: Creed Humphrey (Chiefs), Tyler Linderbaum (Ravens).

Ala defensiva: Myles Garrett (Browns), Will Anderson Jr. (Texans), Maxx Crosby (Raiders).

Linieros defensivos internos: Jeffery Simmons (Titans), Chris Jones (Chiefs), Zack Allen (Broncos).

Linebackers externos: Nik Bonitto (Broncos), T.J. Watt (Steelers), Tuli Tuipulotu (Chargers).

Linebackers internos: Roquan Smith (Ravens), Azeez Al-Shaair (Texans).

Córners: Derek Stingley (Texans), Pat Surtain II (Broncos), Denzel Ward (Browns), Christian Gonzalez (Patriots).

Safety libre: Jalen Ramsey (Steelers).

Safety fuerte: Kyle Hamilton (Ravens), Derwin James (Chargers).

Centro largo: Ross Matiscik (Jaguars).

Pateador de despeje: Jordan Stout (Ravens).

Pateador de lugar: Cameron Dicker (Chargers).

Regresador de patadas: Chimere Dike (Titans).

Jugador de equipos especiales: Ben Skowronek (Steelers)

NFC